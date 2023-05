Mês das Mães: como mulheres conciliam maternidade e carreira no setor imobiliário e da construção

Para Paula Jansen, a maternidade não é um obstáculo, e sim uma escolha de vida -

As mulheres têm conquistado cada vez mais espaço em diversas áreas do mercado profissional, inclusive em cargos de alta liderança. No mercado imobiliário e na construção civil isso não seria diferente, setores dinâmicos e em pleno crescimento.

Apesar desse crescimento, as mulheres ainda enfrentam diversos desafios ao lutar por espaço em áreas que ainda são majoritariamente masculinas, mas que oferecem ótimas oportunidades para quem busca se desenvolver profissionalmente, incluindo as mulheres.

Paula Jansen está entre as mulheres que atuam na área da construção civil, graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo (USP), ela ajudou na fundação e hoje é diretora executiva do Grupo ADN, que tem 12 anos de história e é sediado em São Carlos-SP, liderando a LivOn Incorporadora e as áreas de Inovação e Sustentabilidade.

Grávida do seu primeiro filho, ela pretende cumprir com sua agenda de compromissos até o fim da gestação. “A gestação é um momento especial, que traz algumas limitações físicas, especialmente na reta final, mas não podemos deixar de seguir com nossos compromissos profissionais. Afinal, a maternidade não é um obstáculo, e sim uma escolha de vida. Podemos conciliar nossas demandas pessoais e profissionais com planejamento, organização e apoio familiar. Mas sabemos que não é um processo fácil e simples, por isso é importante estar em uma empresa que respeite esse momento e que apoie essa gestante para que ela possa viver plenamente esse momento tão único”, comenta a executiva.

"Você e seu bebê são bem-vindos em nossa empresa"

Essa foi a frase que a Taiz Andreza Ferreira ouviu quando participou do processo seletivo da ADN Construtora, em fevereiro de 2023. Ela foi aprovada para a vaga de Analista de Recursos Humanos e ficou surpresa com a abordagem que vai na contramão das estatísticas. “Eu havia acabado de descobrir minha gravidez e fiz questão de avisar a recrutadora sobre minha condição, pois como não foi planejada, pensei que poderia me prejudicar, mas fui surpreendida ao saber que meu bebê e eu éramos bem-vindos na empresa, me senti acolhida e feliz”, disse.

Agora em maio, Taiz completou cinco meses de gestação e três de trabalho, e segundo ela é importante entender que gravidez é um momento especial, porém não podemos romantizar. “Sempre fui muito ativa e multitarefas, mas agora me sinto mais cansada fisicamente, isso é algo natural e faz parte do processo. Além do desafio de me descobrir mãe e gestar, também tenho o desafio de entregar o meu melhor na empresa e construir bons momentos durante a minha gravidez”, explica Taiz.

Taiz foi contratada grávida pela ADN Construtora e além da surpresa, se sentiu acolhida e feliz

A dupla jornada de trabalho das mulheres

De acordo com pesquisa realizada em janeiro de 2023 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), as mulheres brasileiras representam 45,5% da População Economicamente Ativa (PEA). Segundo a pesquisa, a participação feminina da PEA aumentou significativamente nas últimas décadas.

Inevitavelmente, a chegada de um recém-nascido costuma mudar a rotina da família e sobrecarrega a mãe que precisa conciliar suas atividades de cuidado materno com a carreira profissional, algumas mulheres acabam tendo que optar entre seguir sua carreira e realização pessoal, pois em muitos casos não conta com o apoio paternal.

Importante lembrar que o exercício da maternidade pode desenvolver nas mulheres algumas habilidades como organização, inteligência emocional, planejamento e flexibilidade, e essas podem ser agregadas e aplicadas em sua carreira.

“Aqui no Grupo ADN entendemos que ter um filho é uma parte muito importante na vida de qualquer pessoa, tanto para o pai quanto para a mãe, e por isso respeitamos e apoiamos nossos colaboradores nesse momento, especialmente as mulheres que passam por todo o processo físico da gestação, além do emocional. Entendemos que para sermos um local incrível para trabalhar temos que ser mais do que um simples local de trabalho, precisamos apoiar nossos colaboradores em sua evolução pessoal e sonhos de vida”, aponta a executiva Paula Jansen.

Para muitas empresas ainda existe uma resistência em contratar ou promover mulheres grávidas, mas isso vem mudando como é o caso da ADN Construtora que tem uma atuação voltada para a experiência de seus clientes e também colaboradores, especialmente as mulheres. “Na ADN temos muitas mulheres e saber que a empresa tem se empenhado em desenvolver novas políticas e ações para construir cada vez mais um ambiente acolhedor para todos, principalmente para mulheres e mamães sem dúvidas é gratificante, afinal temos o direito de ser quem a gente quiser, queremos ser bem cuidadas e crescer profissionalmente”, completa a analista de RH, Taiz Ferreira.

