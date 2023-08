Mercado aquecido: corretores de imóveis chegam a faturar até R$ 15 mil por mês

Esse crescimento na quantidade de corretores tem relação com o mercado que segue aquecido. Só no segundo trimestre de 2023, o mercado imobiliário residencial registrou resultados positivos em procura e vendas, segundo aponta o Indicador de Confiança do setor Imobiliário Residencial, realizado pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) em parceria com a Deloitte.

O relatório mostra a retomada do segmento de médio e alto padrão (MAP), já esperada pelo setor, assim como as expectativas quanto aos próximos meses também são otimistas, principalmente em relação ao Minha Casa Minha Vida (MCMV).

CORRETORES DE IMÓVEIS: PERFIS DIVERSIFICADOS

Conhecimento do mercado e dedicação são quesitos fundamentais para quem busca sucesso na carreira, além de ter boas habilidades de comunicação e de negociação, pois negociar preços e termos de contrato é crucial na profissão do corretor de imóveis.

O bom momento do setor imobiliário tem atraído até mesmo pessoas com formação superior em áreas como administração, arquitetura, engenharia, publicidade, direito, entre outras, e esses profissionais migram de carreira, pois enxergam as vantagens, possibilidades de crescer e de obter bons lucros em curto tempo.

As mulheres já são a maioria entre os profissionais que trabalham como corretores de imóveis no país, segundo levantamento do DataZap+. (Imagem: corretoras no plantão ADN em Franca)

PRESENÇA FEMININA NA CORRETAGEM Segundo levantamento do DataZap+, as mulheres já são a maioria entre os profissionais que trabalham como corretores de imóveis no país. Esse avanço mostra que muitas mulheres têm optado por trabalhar na área pela flexibilidade de horário e salários atrativos. A pesquisa apontou ainda que a média de idade é 49 anos, a maioria declarou ser branca, casada, ter filho e ensino superior completo. Neste caso, o estudo diz que 96% dessas mulheres migraram de carreira, ou seja, elas não atuavam no mercado imobiliário no início da vida profissional. Antes da transição, muitas eram advogadas, vendedoras, secretárias, administradoras, bancárias, comerciantes, professoras, esteticistas entre outras profissões. Estudo diz que 96% das mulheres aproveitam a oportunidade da corretagem e migram de carreira. (Imagem: corretoras no plantão ADN em Sorocaba) No Grupo ADN, são mais de 50 corretores entre homens e mulheres, que atuam nas áreas de vendas, gerência e coordenação, além do Diretor Comercial, Caio Maroni, que tem orgulho em ser corretor de imóveis e de inspirar outros profissionais da área. “Eu comecei a empreender desde muito novo, tive vários projetos em outras áreas que não deram certo, cheguei até a pensar em desistir. Então decidi entrar no mercado imobiliário e minha vida mudou. Descobri minha vocação para as vendas e como encantar clientes que sonham em conquistar o imóvel próprio”, destaca Maroni. Caio Maroni viu sua vida mudar quando conheceu o mercado imobiliário, descobriu sua vocação para as vendas e entendeu o processo de compra do cliente. TRAJETÓRIA: DO FRACASSO AO SUCESSO Natural de Santos-SP, Caio Maroni iniciou sua carreira profissional em 2010, como estagiário técnico de automação, sendo promovido após dois anos para assumir a coordenação da produção e o desenvolvimento de novos produtos da empresa. Pouco tempo depois, Maroni decidiu empreender e abriu uma casa noturna e clube de poker no interior paulista, e em 2017, conheceu o mercado imobiliário. “Empreendi por diversas vezes e quebrei na maioria delas. Porém, isso não foi motivo para desistir. Em 2017, conheci o mercado imobiliário e me tornei corretor de imóveis. Profissão que amo, admiro e respeito”, explica. Após a atuação como corretor em que foi destaque pelos recordes de vendas, a veia empreendedora de Maroni falou mais alto e ele montou uma imobiliária em sociedade com um amigo que também era um dos destaques na corretagem. Desta forma, ele ampliou sua visão de negócios adquirindo as competências necessárias e importantes para a sua melhor atuação nas vendas. “Entendi como era o processo de compra do cliente, desde a escolha do imóvel, suas preferências e restrições, e então conseguia traçar o melhor caminho, propondo as melhores opções para chegar no fechamento perfeito para o cliente e para a imobiliária”.