Mega Feirão da Casa Própria acontece nos dias 23, 24 e 25 de outubro no Mercadão

O sonho da casa própria poderá se tornar realidade para muitas famílias são-carlenses no Mega Feirão da Casa Própria, que será realizado nos dias 23, 24 e 25 de outubro, das 9h às 17h, na Praça do Mercado Municipal de São Carlos.

O evento integra os programas Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal, e Casa Paulista, do Governo do Estado de São Paulo, oferecendo subsídios exclusivos para quem participar do feirão, que podem chegar a R$ 11 mil pelo Casa Paulista e até R$ 55 mil pelo Minha Casa, Minha Vida.

Durante os três dias, o público poderá conferir diversas opções de imóveis novos, além de contar com orientação sobre financiamento e simulações realizadas por representantes da Caixa Econômica Federal, agente financeiro do programa.

O feirão é uma realização do SindusCon-SP (Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo), com participação das construtoras MRV, ADN, JCR e Grupo Plano. O evento também conta com o apoio da Prefeitura de São Carlos, da Prohab, do Governo de São Paulo, do Ministério das Cidades e do Governo Federal.

A ação tem como objetivo facilitar o acesso à moradia própria, reunindo em um único local construtoras, agentes financeiros e programas habitacionais que ajudam a reduzir o valor final do imóvel, especialmente para famílias de baixa e média renda.

