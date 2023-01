Material Escolar com os melhores preços e até 15x para pagar

Estamos quase encerrando o primeiro mês do ano, o que indica que à volta as aulas estão bem próximas de começar. Então, já é hora de agilizar os preparativos: lista de materiais, conferir os uniformes e garantir que a mochila dos pequenos esteja em ordem.

Para ajudar nessa missão, a Maravilhas do Lar iniciou a Campanha Mochila Cheia. Todas as lojas da rede, além do ecommerce, já estão equipadas com a maior variedade e o menor preço em produtos escolares. Na Mara você vai encontrar muitas opções de papelaria, como mochila, lápis, canetas, cadernos, tesouras, pastas, folhas diversas, tintas e muito mais, até produtos para a lancheira da criançada. Tudo num só lugar! E o melhor, você ainda pode parcelar suas compras em até 15x fixas com o cartão Maravilhas. É só comparecer até a loja mais próxima e solicitar o seu.

Fundada em 2003, a Maravilhas conta com mais de 30 lojas espalhadas por 21 cidades, centro de distribuição e escritório. É hoje a maior rede de utilidades domésticas do interior de São Paulo, e se dedica a oferecer preços acessíveis, conforto e atendimento diferenciado!

Além da grande variedade de itens de Papelaria, na Maravilhas do Lar você encontra toda a linha de cozinha, utensílios domésticos, itens de organização, decoração, limpeza, lazer, brinquedos, e muito mais.

Não perca tempo, visite a Maravilhas do Lar mais próxima de você e garanta tudo o que você precisa para o Material Escolar das crianças. Ou se preferir, acesse o site para fazer suas compras e receber no conforto da sua casa.

Endereço das lojas e horários de funcionamento disponíveis no site: https://www.maravilhasdolar.com/

SERVIÇO

Campanha de Volta às Aulas Maravilhas do Lar

Local: www.maravilhasdolar.com

