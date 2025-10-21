(16) 99963-6036
Magalu apresenta ofertas imperdíveis em Smart TVs de diversos tamanhos e marcas renomadas

21 Out 2025
Magazine Luiza São Carlos - Crédito: arquivo pessoalMagazine Luiza São Carlos - Crédito: arquivo pessoal

De terça a quinta, venha conferir as ofertas incríveis do Festival de Smart TVs no Magalu de São Carlos

Confira algumas das ofertas:

- Smart TV 75" LG 4K Ultra HD por 24x de R$221,00 no Cartão Luiza ou R$4.464,05 à vista no Pix ou Dinheiro.

- Smart TV 50" LG 4K Ultra HD  por 24x de R$118,00 no Cartão Luiza ou R$2.374,05 à vista no Pix ou Dinheiro.

- Smart TV 65" TCL 4K UHD QLED  por 24x de R$174,00 no Cartão Luiza ou R$3.514,05 à vista no Pix ou Dinheiro.

- Smart TV 55" TCL 4K UHD QLED por 24x de R$127,00 no Cartão Luiza ou R$2.564,05 à vista no Pix ou Dinheiro.

Atenção: Ofertas válidas somente até quinta-feira, 23/10. Não perca essa chance!
Corre para a loja e leve sua nova Smart TV para casa!

Fale com um vendedor https://maga.lu/loja0010

