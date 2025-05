Luzie Semi Jóias: empreenda sem investimento inicial e comece a faturar

Para quem deseja empreender sem precisar investir de imediato, a Luzie Semi Jóias oferece uma oportunidade imperdível. Com um modelo de consignação inovador, a marca permite que consultoras tenham acesso a um catálogo exclusivo de semijoias de alta qualidade, sem custos iniciais.

A cada mês, as consultoras recebem um estojo recheado de peças sofisticadas, todas banhadas a ouro 18k. Assim, elas podem apresentar as novidades às clientes e vender sem a necessidade de um estoque próprio. O melhor? Só pagam pelas peças vendidas, podendo devolver o restante sem prejuízo.

O modelo de negócio da Luzie Semi Jóias garante até 40% de comissão sobre as vendas, além de bonificações mensais. Para tornar tudo ainda mais prático, as consultoras contam com um suporte especializado e um aplicativo exclusivo, facilitando a gestão do negócio.