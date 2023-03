Loja Castelo Encantado oferece os melhores presentes especialmente para bebês

Crédito: Divulgação

Se você quer um presente para um neném que vai chegar ou que já trouxe muita fofura para todos, a Castelo Encantado vai te ajudar! A loja oferece os principais itens desejados pelas mamães.

Começando com INOVAÇÂO! Tem empresas com funcionários que vão ganhar bebê aí? E que tal um chá de bebê, presente do chefe ou da equipe, entregue no trabalho, na casa ou na confraternização do pessoal? Deixa com a gente! Vocês apenas vão apenas consultar nossas opções – ou montar a própria lista – e nós vamos selecionar tudo e montar um presentão para os bebês – facilidade e economia para o time, variedade e assertividade para o presente. Consulte-nos pelo WhatsApp. Pessoas jurídicas pagam por boleto bancário.

Na loja, a linha Carter’s é encantadora e sempre a mais buscada para presentes. Estamos falando de uma das marcas mais conceituadas e reconhecidas do mundo à pronta-entrega na loja. Juntamos às queridas Tip Top, Marisol, Um Mais Um, Kyly, Malwee, dentre outras, com estampas e acabamento impecáveis.

No Instagram da Castelo Encantado (@casteloencantado.sca) você já pode se encantar com algumas imagens das roupinhas de festa que vem por aí.

Os brinquedos da loja são escolhidos com muito cuidado. As opções para bebês a partir de 4 meses até crianças de 5 anos são, em sua maioria, brinquedos educativos e livros, incentivando o desenvolvimento cognitivo e motor das crianças. A loja preza por oferecer marcas que são certificadas e tem reconhecimento no mercado.

Venha conhecer!

Endereço: Rua Aquidaban, 1390, em frente à Praça XV de Novembro

Celular/WhatsApp: (16) 99623-3036

Instagram: @casteloencantado.sca

