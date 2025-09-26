(16) 99963-6036
sexta, 26 de setembro de 2025
Liquida Magalu: até às 17h neste sábado com ofertas em 21x sem juros

26 Set 2025 - 17h07Por Jessica Carvalho R.
Não fique de fora! Confira algumas das nossas promoções imperdíveis:

  • Smart Tv 50 4K  Google tv por apenas R$1999,00 avista  ou 21x R$ 99,90  no cartão Luiza, sem juros .
     
  • Jogo de Panelas Brinox Stone&Wood Optima, cinza, por apenas R$ 546,00 a vista  ou 21x R$ 26,00 no cartão Luiza sem juros 
     
  • Galaxy A16 128GB por apenas R$ 899,00  a vista  ou 21x R$ 48,00  no cartão Luiza, sem juros .
     
  • Galaxy S24FE por apenas R$ 2709,00  a vista ou 21x R$ 129,00  no cartão Luiza, sem juros .
     
  • Tablet Samsung Galaxy Tab A9+ apenas R$ 1299,00 a vista ou 21x R$ 59,00 no cartão Luiza, sem juros .
     
  • Lavadora Electrolux por apenas R$ 1899  a vista  ou 21x R$ 90,00 no cartão Luiza, sem juros .
     
  • Guarda roupa, casal, com pezinho e espelho, por apenas R$ 1428,00  a vista  ou 21x R$68,00   no cartão Luiza, sem juros .
     
  • Fogão Electrolux, 5 bocas e mesa de vidro  por apenas R$ 2394,00 a vista  ou 21x R$ 114,00  no cartão Luiza, sem juros .


Corra para a loja e aproveite essas e muitas outras oportunidades! 


Ofertas válidas até 30/09!

Informações chame no link https://maga.lu/loja0010

Últimas Notícias