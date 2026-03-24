JoÃ£o Carlos & Bruno e Felipe & FalcÃ£o se apresentam em show especial de Dia das MÃ£es

Um grande evento promete marcar as comemorações do Dia das Mães em São Carlos. No dia 9 de maio (sábado), a partir das 20h, o Clube Ítalo Brasileiro recebe um show especial com as duplas João Carlos & Bruno e Felipe & Falcão, reunindo grandes sucessos do sertanejo para celebrar a data.

O evento é organizado pela L&R Arte Eventos.

Os ingressos já estão disponíveis e podem ser adquiridos no site, clicando aqui

Mais informações: (16) 99620 7680

A expectativa é de casa cheia, com um público que busca uma noite especial para homenagear as mães ao som de clássicos que marcaram gerações.

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