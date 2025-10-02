(16) 99963-6036
Jaú Serve chega a Novo Horizonte com sua 47ª loja

02 Out 2025 - 09h42Por Jessica Carvalho R.
A rede Jaú Serve Supermercados, reconhecida por sua trajetória de expansão e modernização, inaugura sua primeira unidade em Novo Horizonte (SP)

Localizada na Av. Domingos Baraldo, 2636, Vila Patti, a nova loja possui mais de 9.000 m², sendo 1.800 m² de área de vendas, e oferece uma experiência completa de compras para toda a família.

A inauguração acontecerá no dia 7 de outubro de 2025, a partir das 08h, e a loja funcionará de segunda a sábado, das 7h30 às 21h, e domingos e feriados, das 7h30 às 13h.

A nova unidade oferece uma experiência completa de compras, com seções de Pizzaria, Culinária Oriental, Rotisserie, Frios, Padaria, Hortifrúti, Floricultura, além de uma moderna Lanchonete e Restaurante. Tudo foi planejado para garantir comodidade e atendimento com o padrão de qualidade Jaú Serve, reforçando o lema da rede: “Tradição em bem servir”

Além da ampla variedade de produtos, a nova unidade da rede Jaú Serve oferecerá 15 checkouts, incluindo 3 de autoatendimento, além de venda pelo e-commerce e estacionamento com mais de 140 vagas para carros e motos.

Presente agora em 21 cidades do interior paulista, a rede Jaú Serve também possui lojas em: Araras, Araraquara, Avaré, Barra Bonita, Botucatu, Brotas, Descalvado, Ibaté, Ibitinga, Itápolis, Jaú, Leme, Lençóis Paulista, Matão, Novo Horizonte, Piracicaba, Pirassununga, Taquaritinga, Ribeirão Preto, São Carlos e São Manuel.

