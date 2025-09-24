(16) 99963-6036
quarta, 24 de setembro de 2025
27/09

ISEG e HSE estarão presentes como expositoras no 1º Congresso de Saúde, Segurança e Bem-Estar no Trabalho

24 Set 2025
No próximo dia 27 de setembro de 2025, São Carlos recebe o 1º Congresso de Saúde, Segurança e Bem-Estar no Trabalho, no CENACON – Hotel Nacional Inn.

O evento reunirá profissionais de diferentes áreas – segurança do trabalho, RH, jurídico, ergonomia, psicologia, além de estudantes e interessados – em uma imersão de oito horas, com palestras, debates, stands de expositores, dinâmicas práticas e momentos de networking.

O objetivo é transformar a cidade em um ponto de encontro para quem acredita em ambientes de trabalho mais humanos, seguros e conectados.

ISEG

A ISEG Corporation nasceu para atender às crescentes demandas em Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Gestão Organizacional. A empresa atua com ética e profissionalismo, sempre promovendo capacitação e conscientização por meio do aprimoramento contínuo de conhecimentos, habilidades e valores.

No Congresso, a ISEG estará apresentando soluções voltadas principalmente para a ergonomia e os riscos psicossociais relacionados ao trabalho, além de reforçar práticas ligadas ao meio ambiente e gestão organizacional.

Entre os destaques:

  • Avaliação Ergonômica do Trabalho – análise das condições de trabalho, conforme a NR 17, promovendo conforto e desempenho;
  • Avaliação de Riscos Psicossociais – identificação de perigos relacionados às condições de trabalho, por diferentes abordagens (qualitativa, semiquantitativa e quantitativa), apoiando medidas preventivas;
  • Treinamentos em Segurança do Trabalho – uso de metodologias ativas, lúdicas e gamificadas para capacitações com o objetivo de atender as Normas Trabalhistas vigentes;
  • Avaliações quantitativas de agentes químicos e físicos – a fim de subsidiar documentos como PGR, Laudos de Insalubridade e LTCAT;
  • Consultoria “full time” - além de visitas técnicas periódicas para acompanhamento e desenvolvimento das atividades e documentos de Saúde e Segurança do Trabalho;
  • Programas de Segurança do Trabalho – dentre eles, Proteção Respiratória, Proteção Auditiva, Conservação Visual, dentre outros;
  • Gestão Ambiental – elaboração de documentos e laudos para cumprimento da legislação ambiental e ações que incentivam práticas sustentáveis e responsáveis nas organizações;
  • Gestão organizacional – implantação de forma integrada ou individualizada dos requisitos das normas ISO, com assessoria e consultoria de profissionais especializados;

Josiane Ferreira, Especialista em Saúde do Trabalhador e Ergonomia e Diretora na ISEG Corporation e Wagner Borges, Engenheiro de Segurança do Trabalho e Diretor na ISEG Corporation 

HSE

Já a HSE Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, com sede em São Carlos, é referência em perícias trabalhistas, com mais de 800 perícias realizadas em assistência técnica para reclamadas.

Além disso, seu segundo grande forte está na consultoria e suporte em SST, oferecendo soluções personalizadas para empresas que buscam fortalecer sua gestão em saúde e segurança.

Principais destaques da HSE:

  • Perícias Trabalhistas – ampla experiência em assistência técnica para reclamadas;
  • Consultoria e Suporte em SST – elaboração e revisão de documentos, apoio a eventos de e-Social, auditorias e planejamento estratégico;
  • Treinamentos de Segurança (NRs em geral) – integração, brigada de incêndio, máquinas e equipamentos, eletricidade e outras capacitações obrigatórias e complementares;
  • Avaliações Ambientais – ruído, calor, vibração e agentes químicos;
  • Atuação Especializada em Insalubridade e Periculosidade, com foco em aposentadoria especial e assistência técnica.

Com a presença da ISEG e da HSE, o Congresso promete não apenas discutir grandes temas da área, mas também apresentar soluções práticas e inovadoras que podem ser aplicadas diretamente no dia a dia das empresas.

Marcelo Barreto Engenheiro de Segurança do Trabalho, Perito da Justiça CEO da HSE

