sábado, 25 de outubro de 2025
IPhones em 21x sem juros no cartão Luiza: neste sábado loja aberta até as 17h

25 Out 2025 - 06h40
O Magazine Luiza de São Carlos preparou uma condição imperdível para quem quer garantir o seu novo IPhone.
 
Somente até sábado, 25 de outubro, toda a linha de OPhones está com parcelamento em até 21 vezes sem juros no Cartão Luiza e com preços especiais à vista no Pix.
 
IPhone 16e Apple por 21x de R$ 214,24 sem juros ou R$ 4.499,00 à vista
R$ 4.488,00 no Pix
 
IPhone 16 Apple por 21x de R$ 267,00 sem juros ou R$ 5.599,20 à vista
R$ 5.199,00 no Pix
 
IPhone 15 Apple por 21x de R$ 219,00 sem juros ou R$ 4.599,12 à vista
R$ 4.299,00 no Pix
 
IPhone 14 Apple por 21x de R$ 205,00 sem juros ou R$ 4.299,12 à vista
R$ 3.999,00 no Pix
 
IPhone 13 Apple por R$ 3.799,00 à vista no Pix
 
Mas corra! As ofertas são válidas até nesse sábado (25/10)
 
Fale com um vendedor : https://maga.lu/loja0010

