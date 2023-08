Instituto ADN promove ações solidárias para entidades sociais de São Carlos

No último dia 22 de julho realizamos a Entrega dos Sonhos do Vila das Flores, empreendimento com 108 famílias que fizeram questão de doar 1kh cada de alimento não perecível para o Projeto Anjo da Guarda, comandado pelo Padre Robson Caramano, na Paróquia São Nicolau de Flüe, no Jardim Bicão. Foram arrecadados mais de 100kg e o Instituto dobrou a doação, entregando, ao todo, 310kg de alimentos para mais de 150 crianças atendidas.

Mais de 300 kg de alimentos foram entregues ao projeto Anjo da Guarda da Paróquia São Nicolau de Flüe. Crédito foto: Rafael Silva.

Também foi promovido o 2º Arraiá do Instituto ADN, realizado em prol do Salesianos São Carlos. Graças ao apoio dos patrocinadores como ACISC (Associação Comercial e Industrial de São Carlos), LS Comunicação, Sincomercio, Edy Eventos, Plant Flora, Gráfica Guilen, Fernando e Juliano, Conexão 360 Graus, Papel S/A, Solução Elétrica, Oca dos Curumins, Acisc, Cygnus Seguros, Arablock, Tempo Out Of Home, Baummer, Ótica CS, Frida Esmalteria e a participação de dezenas de voluntários do instituto e colaboradores da empresa, foram arrecadados R$10 mil para doação a esse projeto tão importante que atende mais de 700 crianças e adolescentes junto à suas famílias.

Mais de 300 pessoas participaram do 2º Arraiá do Instituto ADN que arrecadou mais de R$ 10 mil em prol do Salesianos São Carlos. Crédito foto: Rafael Silva.

Em paralelo estão a todo vapor as obras do ADN Constrói, projeto que ajuda a revitalizar e reformar espaços utilizados para crianças se exercitarem ou executarem tarefas ligadas ao esporte e à música, que está sendo executado na Paróquia São Nicolau. As mais de 150 crianças e adolescentes contarão com uma quadra coberta revitalizada com toda estrutura de lazer e segurança para desempenharem as mais variadas atividades no local.