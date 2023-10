Instituto ADN completa 5 anos de doações e iniciativas solidárias

ADN Constrói revitalizou a quadra da Paróquia São Nicolau que atende centenas de crianças por meio do Projeto Anjo da Guarda em São Carlos.

A pandemia da Covid-19 revelou ainda mais a importância do trabalho do Instituto ADN. Durante esse período desafiador, a organização promoveu doações em dinheiro, cilindros de oxigênio, máscaras, fraldas e alimentos para Santas Casas e casas assistenciais, auxiliando aqueles que mais precisavam.

Pedro Donadon, CEO do Grupo ADN e presidente do Instituto ADN, compartilha seu sentimento em relação a este importante projeto: "Fazer parte do Instituto ADN é uma honra e um privilégio. Ver como nossas ações impactam positivamente a sociedade e transformam vidas é a maior recompensa. Estamos comprometidos em continuar crescendo e fazendo a diferença nos próximos anos".

Em tão pouco tempo de existência, o Instituto ADN se destaca também pelos eventos solidários e ações realizadas por meio do ADN Constrói, programa criado com o objetivo de realizar reformas e obras de infraestrutura em entidades assistenciais. Até o momento, foram realizadas 10 reformas em diferentes cidades, além de 2 eventos juninos que teve toda a renda revertida em prol das instituições Nosso Lar e Salesianos São Carlos.

UNIÃO E SOLIDARIEDADE

Uma característica notável do Instituto ADN é a mobilização de dezenas de apoiadores em suas ações, são grupos voluntários formados por colaboradores e pessoas engajadas nas mais de 20 cidades de atuação do Grupo ADN. Cada iniciativa realizada é um testemunho da solidariedade e da união de dezenas de pessoas dispostas a fazer a diferença na vida dos outros e no meio ambiente.

A "Motivação Transformadora" é um pilar fundamental do Instituto ADN. Essa motivação impulsiona a equipe e os voluntários a irem além, a buscar soluções inovadoras e a persistir mesmo diante de desafios. É essa motivação que tem permitido que o instituto alcance seus objetivos e faça a diferença na vida das pessoas.

À medida que o Instituto ADN segue a sua missão e compromisso com a transformação social e a solidariedade, o apoio de voluntários e parceiros engajados permite que novos capítulos sejam escritos e novas oportunidades de impacto positivo sejam construídas junto à sociedade.

Neste aniversário de cinco anos, o Instituto ADN reforça seu compromisso com a promoção do bem-estar social, a preservação do meio ambiente, a valorização da solidariedade e, acima de tudo, a crença de que juntos podemos construir um mundo mais justo e solidário. “Que esses cinco anos de realizações sejam apenas o começo de uma história ainda mais inspiradora de transformação e solidariedade. No que depender dos voluntários do Grupo ADN, seguiremos firmes e fortes”, reforça Pedro Donadon.

Entrega do Parque dos Jequitibás recebeu mais de 1 tonelada de alimentos que foi repassada ao Lar Juvenil Araraquarense São Domingos Sávio.