Imposto de Renda 2023: Declaração ajuda autônomos a conquistarem o imóvel próprio

A declaração de Imposto de Renda 2023 (IR) começou em 15 de março, mas muitos contribuintes acabam deixando para a última hora para cumprir com suas obrigações fiscais.

Para auxiliar nesse momento, a ADN Construtora apresenta dicas úteis para ajudar clientes que possuem apartamento financiado e ainda têm dúvida de como declarar o imóvel pronto ou em construção, também conhecido como imóvel na planta.

Neste ano, a data limite estabelecida pela Receita Federal é o dia 31 de maio, sendo obrigatório declarar toda pessoa que tenha tido rendimentos tributáveis anuais acima de R$ 28.559,70.

Caso não envie a declaração ou não declare dentro do prazo, o contribuinte poderá ter restrição em seu CPF, além de pagar multas que variam de 1% a 20% do imposto devido por cada mês de atraso

ADN Construtora explica passo a passo como declarar apartamento financiado no portal da Receita Federal

Reúna todos os documentos Para realizar a declaração, é necessário reunir todos os documentos relevantes, como comprovantes de rendimentos, recibos de despesas médicas, informes bancários, recibos de aluguéis, entre outros. Manter esses documentos organizados facilita o preenchimento correto das informações e evita possíveis erros.

No caso de imóvel financiado pela Caixa Econômica Federal, é possível emitir o Extrato de Imposto de Renda com facilidade pelo aplicativo Habitação Caixa. O documento informa todos os lançamentos do contrato do imóvel como juros, amortização, valores pagos e saldo devedor dentro do ano-base.

Declaração pré-preenchida no portal Gov.br

Essa modalidade existe desde 2022 e permite que o sistema da Receita importe automaticamente diversas informações do declarante, sem necessidade de digitar manualmente, mas é importante conferir os dados pré-preenchidos e fazer as alterações e correções caso sejam necessárias.

Segundo a Receita Federal, terá prioridade para receber a restituição quem optar pela declaração pré-preenchida e pedir devolução por PIX.

Para poder fazer a declaração pré-preenchida, o contribuinte deve ter uma conta Gov.br (https://sso.acesso.gov.br) de nível prata ou ouro.

Como declarar imóvel financiado no Imposto de Renda?

Embora o processo seja simples, é importante ter atenção ao selecionar os campos e códigos corretos do sistema. Confira o passo a passo:

1. Acesse o portal da Receita Federal;

2. Faça login com seus dados e senha Gov.br;

3. Clique em “Fazer minha Declaração”;

4. Acesse a aba “Bens e direitos”;

5. Clique em “Novo” e escolha o grupo “01-Bens Imóveis”;

6. Selecione o código conforme o tipo do imóvel: “11 - apartamento”;

7. Clique em “Discriminação” e preencha com os dados do financiamento, se foi financiado pela Caixa Federal, valor pago de entrada, se foi usado FGTS etc.;

8. Inclua informações detalhadas sobre o imóvel como endereço completo, se ele já tem registro em cartório, ITBI, IPTU etc. Não omita os dados para não cair na “malha fina” ou pagar impostos.

Autônomos podem utilizar a declaração de Imposto de Renda como prova de rendimento para solicitar um possível financiamento

Declaração de IR ajuda autônomos a conquistarem o imóvel próprio

Muitas pessoas querem realizar o sonho do imóvel próprio e, no caso dos profissionais autônomos, isso não é diferente, afinal cerca de 25,5 milhões de pessoas trabalham por conta própria no Brasil, segundo dados do IBGE.

O que muitos autônomos não sabem é que podem utilizar a declaração de Imposto de Renda como prova de rendimento para solicitar um possível financiamento. “Isso significa que não é preciso ter um emprego formal para realizar o sonho de ter um imóvel próprio. Nosso time de vendas é treinado para orientar nossos clientes que trabalham de forma autônoma e irá ajudá-los a conquistar o seu futuro apartamento”, explica Caio Maroni, diretor comercial da ADN Construtora.

Por fim, é fundamental buscar informações atualizadas e confiáveis sobre todas as regras e procedimentos da declaração do Imposto de Renda 2023 junto a profissionais que entendem do assunto e também no próprio site da Receita Federal, que disponibiliza orientações e esclarecimentos importantes para garantir a conformidade com a legislação.

