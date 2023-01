iGaming no Brasil: O que o futuro nos reserva

Foto: Pexels -

O mercado de iGaming no Brasil deve alcançar a marca de US$ 2,6 bilhões em valor de mercado até 2026, mostrando a força do setor. O crescimento das casas de apostas online, que você pode encontrar as melhores no www.apostas24.org, é mais um motivo para acreditar nessa evolução.

Entenda abaixo as previsões para o futuro do iGaming no Brasil.

O futuro da indústria iGaming no Brasil

De forma simples, iGamings são jogos online que envolvem algum tipo de aposta, seja no resultado de um evento ou no próprio jogo. Bons exemplos são os cassinos online, apostas esportivas, entre outros.

Essa indústria está em pleno crescimento no Brasil. Segundo relatório do Delasports, de 2022, essa indústria tem o valor de mercado estimado em US$ 2,1 bilhões e pode chegar a US$ 2,6 bilhões até 2026.

Alguns motivos que explicam esse crescimento são:

O Brasil possui cerca de 215 milhões de habitantes, segundo o IBGE. Desses, 75% tenham acesso à internet;

Cerca de 74,5% dos brasileiros têm costume de jogar em jogos eletrônicos e 36,9% jogam online todos os dias, segundo dados da Pesquisa Game Brasil 2022;

O mercado mundial de apostas esportivas deve aumentará até 10,3% entre 2022 e 2032, de acordo com a Fact.MR;

Novas tecnologias surgem frequentemente;

O setor deve ser regulamentado no Brasil em breve.

A regulamentação do setor no Brasil

Jogar em cassinos online e fazer apostas esportivas no Brasil é uma atividade legalizada, desde que cumpra com alguns critérios:

O jogador tenha mais de 18 anos;

A empresa em questão não esteja localizada em território brasileiros;

A sede da empresa esteja em um país em que há regulação.

Diante disso, o setor espera a aprovação de leis e regulamentação mais flexíveis que devem melhorar ainda mais o mercado.

Uma das principais leis que deve alavancar a indústria de iGaming no Brasil é a PL 442/1991, conhecida como Marco Regulatório dos Jogos. Ela já foi aprovada no Congresso em fevereiro de 2022 e aguarda apreciação no Senado Federal.

O texto do projeto prevê a legalização e regulamentação dos jogos de azar no Brasil, como apostas esportivas, cassinos, bingos e jogo do bicho. A aprovação também deve promover mudanças e ainda mais melhorias em jogos no ambiente online.

Outra expectativa é a regulamentação das apostas esportivas online, prevista na Lei 13.756/2018. Apesar de o Governo Federal ter perdido o prazo de regulamentação em dezembro de 2022, espera-se que o novo governo, assim como o próprio Congresso Nacional, retome o assunto.

Ainda podem surgir novas leis e regulamentações para o setor, uma vez que o crescimento é vantajoso para o mercado, população e governo.

O futuro do iGaming no Brasil

Espera-se que a aprovação e regulação das leis devem facilitar a implantação de novas empresas no país, fazendo com que a arrecadação com a atividade chegue a R$10 bilhões nos próximos anos.

As principais tendências do iGaming no Brasil

Com o crescimento do setor, os maiores players do mercado também investem para sua evolução. Sendo assim, espera-se que o iGaming no Brasil seja cada vez mais tecnológico e seguro. Algumas das principais tendências que devem crescer no Brasil são:

Pagamento online via PIX;

Pagamento com criptomoedas;

Atendimento ao cliente com inteligência artificial;

Jogos com Realidade Aumentada e Realidade Virtual;

Jogos para dispositivos móveis;

Segurança reforçada com inteligência artificial.

O futuro do iGaming no Brasil é bastante promissor. Com espaço para crescimento, a regulamentação do setor deve atrair cada vez mais investidores. Ainda, as tendências tecnológicas devem ajudar na evolução do setor.

