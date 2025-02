O Boticário inaugura novo Espaço do Revendedor em São Carlos

O Boticário tem uma grande novidade para seus revendedores de São Carlos. Com o compromisso de oferecer sempre o melhor suporte e mais comodidade, o novo Espaço do Revendedor o Boticário acaba de ser inaugurado, e está três vezes maior do que o anterior.

Esta conquista é muito especial para a marca, pois representa a realização de um sonho: criar um ambiente ainda mais completo, confortável e acolhedor para atender quem faz a nossa marca crescer todos os dias. Agora, nossos revendedores terão à disposição um espaço moderno, pensado para oferecer:

- Atendimento mais ágil e personalizado;

- Espaço amplo para treinamentos e workshops;

- Mais comodidade para retirada de pedidos;

- Suporte completo para alavancar suas vendas;

- Espaço Kids e Espaço da Beleza.

O maior desejo é que esse novo espaço também ajude a realizar os sonhos de cada revendedor, oferecendo oportunidades para crescer, aprender e alcançar novos objetivos. Esse passo foi dado com muito carinho e dedicação, sempre com o propósito de estar ao seu lado e fortalecer ainda mais essa parceria que transforma vidas.

Local: Rua General Osório, 1065. Em frente ao Ítalo Brasileiro.

Horário de funcionamento: De segunda à sexta-feira, das 9h às 18h. Aos sábados, das 9h às 13h.

Não há como mensurar o impacto que essa conquista terá na vida de seus colaboradores e mal podemos esperar para compartilhar esse momento com você! Venha nos visitar e celebrar essa nova fase!

Caso tenha interesse em se tornar um(a) revendedor(a) de sucesso e firmar essa parceria, entre em contato conosco!

Telefone de contato: (16) 991207898