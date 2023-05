Hipertensão Arterial: doença silenciosa e que pode levar a complicações graves

SIGA O SCA NO

Cardiologista do Hapvida NotreDame Intermédicasinaliza que a hipertensão arterial é uma doença silenciosa e perigosa (Crédito: Freepik) -

A hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença crônica caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. Segundo relatório divulgado pelo Ministério da Saúde, o número de adultos com diagnóstico médico de hipertensão aumentou 3,7% em 15 anos no Brasil, quando os índices saíram de 22,6% em 2006 para 26,3% em 2021. O relatório mostra ainda um aumento na prevalência entre os homens, com 5,9% a mais de casos.

Para o médico cardiologista do Hapvida NotreDame Intermédica, Josely Figueiredo, a hipertensão arterial é uma doença silenciosa e perigosa que pode levar a complicações graves se não for tratada adequadamente.

"Essa é uma doença metabólica que atinge os vasos sanguíneos e o sistema cardiovascular, afetando, principalmente, coração cérebro e rins, esses são os órgãos-alvo em sua fase mais agressiva. A hipertensão arterial é uma doença crônica que se consegue prevenir e tratar. Entre 98% e 99% dos casos também é uma comorbidade genética", esclarece o especialista.

Prevenção e controle

Entre as medidas preventivas, Josely Figueiredo destaca a importância de uma dieta saudável, atividade física regular para manter o metabolismo sempre acelerado e visitas regulares ao médico. Além disso, é fundamental evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e cigarro.

"Visitando o médico, ele vai indicar o melhor tratamento e conferir se há alguma lesão preliminar. É importante estar sempre atento a isso, pois como é uma doença silenciosa, os sintomas não estarão claros e podem demorar a aparecer", recomenda o médico cardiologista.

