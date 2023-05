Hapvida NotreDame Intermédica seleciona startups para programa de inovação aberta

Projeto Explora busca resoluções criativas para desafios estratégicos do Grupo -

O Hapvida NotreDame Intermédica abriu vagas para o segundo ciclo do Projeto Explora, um programa de inovação aberta voltado a startups, que busca resoluções criativas para desafios estratégicos do Grupo. O programa visa encontrar tecnologias para desafios como navegação de pacientes, predição e diagnóstico precoce de doenças, relacionamento médico, apoio a decisões clínicas e auditorias inteligentes, telemonitoramento e cuidado integral remoto.

Para participar, as startups precisam ser ativas, tendo produtos ou serviços no mercado brasileiro. As empresas pré-selecionadas vão participar de um "pitch day", isto é, de uma apresentação de suas propostas em cinco minutos e os projetos escolhidos serão conhecidos em junho. A fase seguinte consiste no desenvolvimento de um projeto-piloto com indicadores e prazos a serem definidos com o Hapvida NotreDame Intermédica.

"Temos questões desafiadoras no nosso negócio e sabemos do potencial criativo dessas startups. Queremos incentivar esse ecossistema a se integrar ao nosso para juntos encontrarmos soluções inovadoras para um mercado que tem se transformado numa velocidade enorme e de vital importância para as pessoas, proporcionando-lhes melhor qualidade de vida", explica o vice-presidente de tecnologia e inovação do Grupo, Kleber Linhares.

As atividades serão remotas, podendo haver ações em São Paulo e Fortaleza. Para isso, o programa oferece ajuda de custo de até R$ 30 mil para execução de projeto, gastos com viagens e hospedagens, mentoria, conexão com ecossistema de inovação nacional e chance real de parceria com o Grupo.

"O Explora é a iniciativa ideal para encurtar a distância entre as nossas demandas de tecnologia e as soluções inovadoras oferecidas pelas startups. O programa funciona como uma ponte que nos conecta diretamente com as startups mais promissoras do mercado, permitindo que possamos aproveitar as inovações mais recentes de forma ágil e eficiente, garantindo que a companhia continue competitiva e resolutiva em um mercado cada vez mais acelerado e em constante evolução", completa o executivo.

As inscrições deverão ser feitas até domingo, dia 14 de maio, pelo Link.

