Hapvida NotreDame Intermédica fecha parceria com Sindcop em seis regiões paulistas

Sidney Lima, Gilson Pimentel Barreto e André Rosas durante a assinatura da parceria -

O Hapvida NotreDame Intermédica concretizou, no mês de março, uma parceria com o Sindcop (Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária e demais Servidores Públicos do Sistema Penitenciário), que representa a classe de “Policiais Penais” e Trabalhadores do Sistema Penitenciário Paulista.

O acordo foi celebrado pelas partes após quatro meses de negociação e abrange, principalmente, os servidores das regiões de Bauru, Marília, Lins, Araraquara, Piracicaba e Ribeirão Preto. Nessas cidades sedes, a Hapvida NotreDame Intermédica possui rede verticalizada (estrutura própria) com pronto-atendimento, centro médico, laboratório e hospital.

“A nossa expectativa, inicialmente, é de atingir cerca de 2,5 mil vidas nessas cidades, mais os dependentes. E, posteriormente, ir ampliando essa atuação”, explica o diretor nacional de vendas da Havida NotreDame Intermédica, André Rosas. “Estamos muito felizes com essa parceria e preparamos condições diferenciadas para quem aderir ao plano nesse momento”, completa.

Benefícios

Entre as vantagens oferecidas na parceria estão: carência ‘zero’ para todos os procedimentos cobertos pelo plano nas adesões concluídas até o início de abril; e faixa única entre 0 a 59 anos de idade, incluindo dependentes.

“Atualmente, temos uma deficiência muito grande na área da saúde com o IAMSPE. E acreditamos que o Hapvida NotreDame Intermédica é uma conquista importante para o servidor, pois vai nos atender no que precisamos, em especial na questão de preço e agilidade de atendimento”, afirma o presidente do Sindcop, Gilson Pimentel Barreto. “É uma parceria que lutamos para conseguir e esperamos que muitas pessoas aproveitem”, conclui.

Em todo o Estado de São Paulo, o Sindcop conta com seis mil sócios.

Leia Também