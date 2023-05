Grupo Santa Cruz inaugura velório próprio em São Carlos

As novas e modernas dependências estão em um local amplo, que proporciona todo o conforto e comodidade para os familiares e convidados durante a cerimônia de velório.

O prédio possui ainda espaço gourmet, amplas dependências para acomodações, salas climatizadas, estacionamento próprio, segurança e total higiene.

O Santa Cruz Cerimoniais é um local onde se transmite paz, propiciando uma cerimônia de despedida toda especial. Tudo para honrar a despedida de seu ente querido.

E todas essas vantagens sem pagar a mais, pois é um serviço GRATUITO para os associados do Grupo Santa Cruz! Saiba mais pelo fone 3362-1800 ou faça uma visita na Avenida São Carlos, 918, centro.

Com o intuito de bem atender seus clientes, associados e colaboradores, o Grupo Santa Cruz inaugurou na segunda-feira, 1, seu velório particular. Trata-se do Santa Cruz Cerimoniais, localizado na Avenida São Carlos, 918, no centro de São Carlos.