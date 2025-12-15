Geladinhos Gourmet fazem sucesso em São Carlos e viram sensação neste verão

Com a chegada das altas temperaturas, uma opção gelada, saborosa e cheia de criatividade vem conquistando o paladar dos são-carlenses. Os geladinhos gourmet produzidos pela empreendedora Ana Julia estão fazendo sucesso na cidade, unindo qualidade, sabores exclusivos e um cuidado especial em cada detalhe da produção.
Preparados com ingredientes de alto padrão, bases cremosas e chocolates de marcas reconhecidas, os geladinhos se destacam pela textura, sabor intenso e combinações que agradam desde quem prefere os clássicos até quem busca opções mais elaboradas e premium.
Entre os sabores mais pedidos pelos clientes estão:
- Ninho com Nutella
- Oreo
- Ouro Branco
- Sonho de Valsa
- Kit Kat
- Nuvem Rosa
- Céu Azul.
- Maracujá Trufado
- Morango Duplo
- Coco
- Prestígio
Outro diferencial está no cuidado com a higiene e o padrão de qualidade, fatores que fazem toda a diferença e são percebidos logo na primeira mordida. Com o aumento da procura neste período de calor e festas de fim de ano, Ana Julia já está preparada para atender pedidos individuais, entregas e encomendas especiais para confraternizações e eventos.
A produção é feita em São Carlos, com entrega disponível na cidade, facilitando o acesso dos clientes a essa opção refrescante e acessível.
Entrega em São Carlos
Pedidos pelo WhatsApp: (16) 99449-9253
Instagram: @juju.da.ju.oficial
Quem experimenta aprova. Os geladinhos gourmet se tornaram uma escolha perfeita para refrescar os dias quentes e adoçar qualquer momento neste verão.