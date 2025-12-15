(16) 99963-6036
segunda, 15 de dezembro de 2025
Vários sabores

Geladinhos Gourmet fazem sucesso em São Carlos e viram sensação neste verão

15 Dez 2025 - 10h50Por Geladinhos gourmet
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Geladinhos gourmet - Crédito: divulgaçãoGeladinhos gourmet - Crédito: divulgação

Com a chegada das altas temperaturas, uma opção gelada, saborosa e cheia de criatividade vem conquistando o paladar dos são-carlenses. Os geladinhos gourmet produzidos pela empreendedora Ana Julia estão fazendo sucesso na cidade, unindo qualidade, sabores exclusivos e um cuidado especial em cada detalhe da produção.

Preparados com ingredientes de alto padrão, bases cremosas e chocolates de marcas reconhecidas, os geladinhos se destacam pela textura, sabor intenso e combinações que agradam desde quem prefere os clássicos até quem busca opções mais elaboradas e premium.

Entre os sabores mais pedidos pelos clientes estão:

  • Ninho com Nutella
  • Oreo
  • Ouro Branco
  • Sonho de Valsa
  • Kit Kat
  • Nuvem Rosa
  • Céu Azul.
  • Maracujá Trufado
  • Morango Duplo
  • Coco
  • Prestígio

Outro diferencial está no cuidado com a higiene e o padrão de qualidade, fatores que fazem toda a diferença e são percebidos logo na primeira mordida. Com o aumento da procura neste período de calor e festas de fim de ano, Ana Julia já está preparada para atender pedidos individuais, entregas e encomendas especiais para confraternizações e eventos.

A produção é feita em São Carlos, com entrega disponível na cidade, facilitando o acesso dos clientes a essa opção refrescante e acessível.

Entrega em São Carlos
Pedidos pelo WhatsApp: (16) 99449-9253
Instagram: @juju.da.ju.oficial

Quem experimenta aprova. Os geladinhos gourmet se tornaram uma escolha perfeita para refrescar os dias quentes e adoçar qualquer momento neste verão.

 
 

Leia Também

Ademicon inaugura loja em São Carlos e amplia acesso a soluções financeiras planejadas
Novidade12h55 - 15 Dez 2025

Ademicon inaugura loja em São Carlos e amplia acesso a soluções financeiras planejadas

Nova atração em São Carlos: Carreta Playground leva diversão completa para qualquer evento
Super novidade10h40 - 15 Dez 2025

Nova atração em São Carlos: Carreta Playground leva diversão completa para qualquer evento

Confira as ofertas do supermercado Jau Serve
Publieditorial07h20 - 12 Dez 2025

Confira as ofertas do supermercado Jau Serve

Tudo o que você precisa saber sobre a credencial ou carteirinha do Sesc
Sesc São Carlos07h41 - 10 Dez 2025

Tudo o que você precisa saber sobre a credencial ou carteirinha do Sesc

Magazine Luiza oferece IPhone a partir de R$159 por mês nesta quarta-feira
Oportunidade19h55 - 09 Dez 2025

Magazine Luiza oferece IPhone a partir de R$159 por mês nesta quarta-feira

Últimas Notícias