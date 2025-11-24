(16) 99963-6036
segunda, 24 de novembro de 2025
Publieditorial

Funerais Pet oferece planos a partir de R$ 10 em São Carlos e Ibaté

24 Nov 2025 - 14h53Por Funerais Pet
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Funerais Pet está disponível 24 horas - Crédito: divulgação Funerais Pet está disponível 24 horas - Crédito: divulgação

A Funerais Pet, empresa pioneira no ramo de assistência funerária para animais em São Carlos, atua há mais de 10 anos oferecendo serviços humanizados para tutores que precisam se despedir de seus pets. Com atendimento 24 horas em São Carlos, Ibaté e região, a empresa disponibiliza planos a partir de R$ 10 por mês.

A proposta é garantir dignidade, respeito e carinho no momento da perda, com serviços completos que incluem cremação individual, coletiva e remoção.

A empresa trabalha com três modalidades principais:

Crematório individual

O tutor recebe as cinzas do animal de forma exclusiva, acondicionadas em uma urna. O prazo de devolução é de até 25 dias.

Crematório coletivo

A cremação é realizada juntamente com outros animais, com acompanhamento técnico. As cinzas não são devolvidas, mas o tutor recebe um certificado.

Remoção

A Funerais Pet realiza a retirada do animal na residência ou em clínicas veterinárias, com veículo identificado e equipe de plantão.

Os atendimentos são realizados por meio de convênios com agropecuárias, clínicas veterinárias, pet shops, hotéis pet e centros de adestramento.

A empresa, integrante do Grupo Tacin, possui sede na Avenida Coronel Moreira de Barros, 286, no Centro de Ibaté.

Contatos para atendimento 24h

(16) 3343-5668
(16) 99719-3001
(16) 99744-2648

A Funerais Pet reforça que está disponível todos os dias para auxiliar tutores em um dos momentos mais delicados da vida com seus animais de estimação.

Leia Também

Neste sábado: Esquenta Black no Magalu, loja aberta até as 17h
Ofertas19h15 - 21 Nov 2025

Neste sábado: Esquenta Black no Magalu, loja aberta até as 17h

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve
Publieditorial07h11 - 21 Nov 2025

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve

Nesta terça e quarta: Iphone 16e por R$186,00 mensais no Magalu
Oportunidade12h11 - 18 Nov 2025

Nesta terça e quarta: Iphone 16e por R$186,00 mensais no Magalu

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve
Publieditorial07h16 - 18 Nov 2025

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve

Encanto Kids promove sorteio de R$200 para seguidores no Instagram
Veja como participar 09h00 - 17 Nov 2025

Encanto Kids promove sorteio de R$200 para seguidores no Instagram

Últimas Notícias