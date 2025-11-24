Funerais Pet oferece planos a partir de R$ 10 em São Carlos e Ibaté

A Funerais Pet, empresa pioneira no ramo de assistência funerária para animais em São Carlos, atua há mais de 10 anos oferecendo serviços humanizados para tutores que precisam se despedir de seus pets. Com atendimento 24 horas em São Carlos, Ibaté e região, a empresa disponibiliza planos a partir de R$ 10 por mês.

A proposta é garantir dignidade, respeito e carinho no momento da perda, com serviços completos que incluem cremação individual, coletiva e remoção.

A empresa trabalha com três modalidades principais:

Crematório individual

O tutor recebe as cinzas do animal de forma exclusiva, acondicionadas em uma urna. O prazo de devolução é de até 25 dias.

Crematório coletivo

A cremação é realizada juntamente com outros animais, com acompanhamento técnico. As cinzas não são devolvidas, mas o tutor recebe um certificado.

Remoção

A Funerais Pet realiza a retirada do animal na residência ou em clínicas veterinárias, com veículo identificado e equipe de plantão.

Os atendimentos são realizados por meio de convênios com agropecuárias, clínicas veterinárias, pet shops, hotéis pet e centros de adestramento.

A empresa, integrante do Grupo Tacin, possui sede na Avenida Coronel Moreira de Barros, 286, no Centro de Ibaté.

Contatos para atendimento 24h

(16) 3343-5668

(16) 99719-3001

(16) 99744-2648

A Funerais Pet reforça que está disponível todos os dias para auxiliar tutores em um dos momentos mais delicados da vida com seus animais de estimação.