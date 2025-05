Flashback & Sertanejo com João Carlos & Bruno e Carrão de Gás acontece neste sábado

No próximo dia 10 de maio, sábado, o Clube Ítalo Brasileiro, em São Carlos, será palco de uma noite imperdível que une o melhor do sertanejo com os grandes clássicos do rock e do flashback. O evento, intitulado "Flashback & Sertanejo", começa às 21h30 e promete animar o público com muita nostalgia e animação.

A festa contará com duas atrações de peso:

João Carlos & Bruno : a dupla sertaneja que vem conquistando fãs com sua presença de palco e repertório envolvente.

Carrão de Gás: o trio de rock'n'roll que vai embalar a galera com grandes sucessos do passado no estilo power trio.

Os ingressos já estão à venda pela plataforma Bilheteka:

Clique aqui para comprar

Local: Clube Ítalo Brasileiro – Rua General Osório, 1094 – Centro, São Carlos

Horário: A partir das 21h30

Informações e reserva de mesas: (16) 3411 1164

Uma produção da L&R Arte Eventos, com apoio da Price Seguros.

Prepare o look, chame os amigos e venha curtir essa mistura que tem tudo para ser sucesso.