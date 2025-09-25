(16) 99963-6036
Feirão de Carros movimenta São Carlos com ofertas especiais de 25 a 28 de setembro

25 Set 2025 - 07h30Por Jessica Carvalho R.
De 25 a 28 de setembro, das 9h às 20h, São Carlos será palco de um grande Feirão de Carros, reunindo mais de 60 veículos em um só espaço. O evento acontece na Rua Comendador Alfredo Maffei, 550 – próximo ao Sesc – e promete atrair compradores de toda a região.

Variedade de modelos

No local, os interessados encontrarão desde veículos populares econômicos até SUVs, sedãs e modelos de luxo, todos com condições especiais. A proposta é atender a diferentes perfis de consumidores, oferecendo opções para quem busca praticidade, conforto ou sofisticação.

Condições facilitadas

Além da ampla gama de carros, o Feirão oferece oportunidades de financiamento com entrada facilitada e parcelas acessíveis, avaliação diferenciada para veículos usados na troca e bônus exclusivos. Outro atrativo será a documentação simplificada e atendimento personalizado, garantindo agilidade e segurança no fechamento do negócio.

Oportunidade única

Segundo os organizadores, trata-se de uma chance de realizar o sonho do carro novo com vantagens que dificilmente se repetem. O feirão terá duração limitada a quatro dias, reforçando o caráter de oportunidade única para o público interessado.

Praça de alimentação 

Para maior comodidade do público, o espaço também contará com praça de alimentação e opções de bebidas, incluindo chopp, criando um ambiente descontraído para toda a família.

Local: Rua Comendador Alfredo Maffei, 550 – próximo ao Sesc, em São Carlos
Data: 25 a 28 de setembro
Horário: das 9h às 20h
Informações: (16) 996103763

