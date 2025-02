Farmácia Rosário e Projeto Mulheres no Tatame: Uma parceria para apoiar o empoderamento feminino, dentro e fora do tatame

A Farmácia Rosário fechou uma parceria com o Projeto Mulheres no Tatame, idealizado pelo professor de jiu-jitsu Miguel Bruxo, para apoiar o empoderamento feminino. Durante todo o mês de fevereiro, todas as alunas do projeto ganharão um brinde exclusivo de produtos de cuidados capilares da marca Forever Liss, para compras acima de R$ 40,00 na Farmácia Rosário.

Para participar, é simples as alunas inscritas nas aulas que gastarem R$ 40,00 na Rosário e se cadastrarem no Viva Rosário, podem escolher uma entre três opções de produtos Forever Liss disponíveis: shampoo, máscara ou tratamento capilar.

O Projeto Mulheres no Tatame vai além de aulas de defesa pessoal. Ele se tornou um espaço de transformação, onde mulheres de todas as idades se unem para fortalecer corpo e mente. “A nossa missão é fortalecer a mulher em todos os aspectos da vida. Queremos que cada aluna, com sua história de luta e superação, se sinta apoiada e cuidada, não apenas nas aulas, mas também no seu dia a dia”, comenta o professor Miguel Bruxo.

Com essa parceria, a Farmácia Rosário reforça seu compromisso em apoiar o bem-estar das mulheres. Além da promoção exclusiva, a Rosário também está financiando a compra das camisetas do projeto. “Acreditamos que quando uma mulher se cuida, ela se torna ainda mais poderosa. Essa parceria é nossa forma de ajudar as participantes do projeto a se sentirem confiantes e cuidadas, dentro e fora do tatame e também incentivar a prática de esportes, o empoderamento feminino e a defesa pessoal que é tão importante para a segurança das mulheres”, afirma Ricardo César Pandolfelli, Supervisor Geral da Farmácia Rosário.

A promoção é válida para um brinde por CPF e exclusiva para as alunas do projeto.

Para mais informações, acesse o site: www.farmaciarosario.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp: (16) 3362-7304.