Fantasia de Carnaval para crianças e bebês é na Castelo Encantado

Fantasis de Carnaval para Crianças e Bebês é na Castelo Encantando. Aquidaban,1390 - Crédito: divulgação

A loja de roupas infantis Castelo Encantando recebeu reposição de fantasias para o carnaval. Tem modelinhos body com máscara para bebezinhos e completinhos body com saia tutu e laço para as bebezinhas. Também está disponível vestidinhos e macacões para crianças de 1 a 6 anos. Preços a partir de R$ 49,90.

Mas venham rápido, tem heróis e princesas bastante disputados por aqui.

Serviço Endereço: Rua Aquidaban 1390, em frente a Praça da XV Horário de funcionamento: De segunda a quinta das 9h às 18h | Sexta-feira das 8h às 20h | Sábado das 9h às 15h | Domingo das 17h às 20h Whatsapp: (16) 99623-3036 Instagram: casteloencantado.sca

Aberta aos domingos das 17h às 20h.

