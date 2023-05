Escovação noturna: saiba porque é a mais importante do dia

SIGA O SCA NO

Deixar de escovar os dentes após um doce ou um lanche no final do dia pode acarretar problemas para a saúde bucal dos adultos e, principalmente, das crianças. Dados da IAPD (Associação Internacional de Odontologia) apontam que a cárie precoce na infância, mais conhecida como cárie de mamadeira, atinge cerca de 600 milhões de crianças todos os anos e um dos motivos é má higiene bucal.

Para aliviar esses números e incentivar os hábitos saudáveis, o dentista do Hapvida Interodonto, Pedro Henrique, destaca a importância da escovação noturna na infância. “Os pais e as crianças precisam priorizar a escovação noturna, mas sem desprezar as outras”, reforça.

Segundo o profissional, é preciso estimular a escovação três vezes ao dia e nunca pular a escovação noturna, considerada a mais importante. “Quando você esquece a escovação noite após noite, o que acontece? Acaba deteriorando a superfície dental do seu dente com o tempo e, isso ocasiona a cárie. Para que não aconteça, é importante a rotina de escovação após as refeições e antes de dormir”, explicou.

Ainda de acordo com o dentista, a escovação noturna deve ser priorizada e a mais caprichada em razão da redução do fluxo salivar durante a noite, o que cria um ambiente suscetível à proliferação de bactérias.

“Às vezes a criança passa o dia fora, chega em casa cansada, come um lanche rápido e acaba indo dormir sem escovar os dentes à noite. Aquele alimento pode acarretar em diversos outros problemas bucais para ela”, ressalta Pedro Henrique.

Além de atentar as crianças para a escovação, os pais devem também limitar o consumo de açúcares desde os primeiros anos de vida e supervisionar os filhos durante a higienização bucal.

“A supervisão da escovação tem que acontecer, para saber se a criança está fazendo correto, realizando o movimento exato, se está fazendo a limpeza e a assepsia correta da cavidade bucal”, completou.

Visita ao dentista

O dentista destaca também a importância da visita ao dentista a cada seis meses. A regra vale para crianças e também adultos. “Na conversa com o dentista, será observado se o paciente está tendo uma boa escovação, se está cuidando da saúde bucal de maneira correta e se alguma região específica não está tendo a atenção necessária”, detalha.

A partir dessa consulta, o profissional fará as orientações corretas e detalhará mais sobre realizar a escovação a fim de melhorar cada vez mais a saúde bucal das crianças.

