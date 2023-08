Escola CPEA realiza a 1ª Feira de Negócios e Profissões em Agronegócio do interior paulista

O Centro Paulista de Estudos em Agronegócio (CPEA), em comemoração aos seus 20 anos de história, realizará a primeira edição da Feira de Negócios e Profissões em Agronegócio do interior paulista, no próximo sábado (5).

O evento tem como principal objetivo promover a integração entre empresas, estudantes e empresários do agro, possibilitando um dia de vivências com palestras, painéis, networking e oportunidades de negócios. Além de todas as atrações, a feira também contará com shows e praça de alimentação.

A entrada é solidária por meio da doação de 1 kg de alimento não perecível ou de um produto de higiene. Os itens deverão ser entregues na sede do CPEA ou no próprio evento. Todas as arrecadações serão posteriormente destinadas a instituições beneficentes da cidade.

A feira terá início a partir das 08h45, no CREA São Carlos. Para obter mais informações e ficar por dentro de todas as novidades, basta entrar em contato com a equipe do CPEA pelo Whatsapp (16) 99733-2168 ou pelo Instagram.

Serviço:

Data: 5 de agosto

Local: CREA São Carlos, Rua Sorbonne, 400 - Centreville

Horário: a partir das 8h45

Entrada: solidária com 1 kg de alimento ou produto de higiene

