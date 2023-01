Engenheiro ensina a triplicar ganhos de milhas no cartão de crédito com dicas simples

O ex-engenheiro da Petrobras e especialista em finanças, Norton Reveno, anunciou um curso gratuito no YouTube com direito a certificado! Nesta formação, que ocorrerá entre 31 de janeiro e 5 de fevereiro, os alunos aprenderão a triplicar os ganhos de milhas usando o cartão de crédito corretamente, sem precisar aumentar a fatura.

As aulas serão disponibilizadas em forma de lives e contarão com dicas básicas à avançadas sobre como aumentar o patrimônio, recebendo até R$ 36 mil por ano em lucro, apenas utilizando o cartão de crédito. Ou então, como ganhar R$ 1 mil a cada R$ 5 mil gastos na fatura. Os interessados em receber o certificado devem se inscrever no site Milhas Lucrativas. Aqueles que não se inscreverem, também poderão assistir às aulas, mas sem certificado.

“Sobre mim? Sou Norton, nascido em Belém do Pará, tenho 35 anos. Por sempre gostar de exatas, decidi cursar a área de engenharia. E, por ser do Pará e as empresas estarem focadas em São Paulo, decidi cursar engenharia elétrica no interior do estado paulista. Fiz intercâmbio nos Estados Unidos para melhorar o Inglês. Já trabalhei como trainee e, posteriormente, fiz o concurso da Petrobras e passei, passando a trabalhar embarcado, duas semanas dentro e três semanas fora. Eu viajava usando minhas milhas no período que estava fora”, afirma.

Na formação, será possível que os internautas aprendam mais detalhes sobre:

Começar a negociar milhas mesmo tendo um baixo uso do cartão de crédito, com faturas pequenas.

Curiosidades e pontos importantes que não te contaram sobre o ganho e negociação de milhas.

Triplicar os ganhos ou receber R$ 1 mil a cada R$ 5 mil gastos na fatura do cartão de crédito.

Quais são os melhores cartões de crédito no Brasil e os benefícios proporcionados por eles.

Como ter uma viagem quase de graça no fim de ano, apenas pagando a fatura do cartão de crédito em dia.

Passo a passo para realizar a compra de dispositivos eletrônicos com desconto acima de 50%.

Dicas para ganhar aumentar o patrimônio em R$ 36 mil por ano apenas usando o cartão de crédito e suas vantagens.

Dicas para aumentar a quantidade de milhas recebidas no cartão de crédito

O engenheiro e especialista em economia, Norton, cita algumas dicas para serem colocadas em prática e aumentar os ganhos com as milhas. A principal delas é pagar todos os boletos bancários, como a conta de internet ou de luz, com o cartão de crédito. Assim, é possível receber pontuações em milhas e cashbacks nos pequenos gastos da residência, que não seriam fornecidos se o pagamento fosse realizado no débito.

Contar com parcerias em portais de compra e vendas de milhas também assegura diversas vantagens, inclusive promoções que possibilitam ganhar viagens aéreas de forma totalmente gratuita. O MaxMilhas é um dos portais mais conhecidos até o momento, tendo parcerias com cartões de crédito de grande porte como Amex, Sempre Presente, do Itaú, Esfera, do Santander, e Pontos Caixa, da Caixa Econômica Federal.

“O melhor retorno que eu tive com milhas foi ter emitido passagens muito baratas para ir para a Europa e também comprando milhas mais barato, vendendo e tendo um lucro sem sair de casa”, acrescenta o engenheiro.

“As milhas permitem que você as troque por produtos ou serviços. Mas as duas melhores utilizações que você pode dar para elas, como já sei o valor financeiro delas, é voar emitindo passagens ou até mesmo vender por plataformas como a MaxMilhas. Normalmente não compensa muito trocar por produtos”, diz Norton em entrevista exclusiva.

Quem é Norton Reveno, engenheiro e especialista em economia?

Norton Reveno já atuou embarcado como engenheiro da Petrobras, mas decidiu sair do cargo de servidor público para se profissionalizar sobre cartões de crédito, milhas e finanças. Atualmente, possui um canal no YouTube com mais de 200 mil inscritos e, em apenas três anos, teve mais de 17 milhões de visualizações em seus vídeos.

O profissional realiza a publicação de materiais gratuitos sobre o uso do cartão de crédito em seu canal do YouTube e, constantemente, divulga novos cursos gratuitos com o fornecimento de certificado através de lives ao vivo. Os cursos são gratuitos e buscam ensinar do básico ao avançado sobre o ganho de milhas e potencializar os retornos.

Fonte: Visão Confiável

Leia Também