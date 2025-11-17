Encanto Kids promove sorteio de R$200 para seguidores no Instagram

A loja Encanto Kids Moda Infantil anunciou, nas redes sociais, um sorteio especial de Natal que vai premiar um seguidor com um vale-compras no valor de R$ 200,00. A ação já está disponível no perfil oficial da loja no Instagram.

Saiba como participar acessando: @encanto.kidsmodainfantil;

O sorteio será realizado no dia 20 de dezembro de 2025, com o anúncio do vencedor diretamente no perfil da loja.

A organização também informou que, caso o ganhador seja de outro estado, o custo do frete ficará por conta do contemplado.

A ação faz parte da campanha de Natal da Encanto Kids, que busca fortalecer o engajamento com os clientes e celebrar o fim de ano com novidades e prêmios.