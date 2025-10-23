(16) 99963-6036
quinta, 23 de outubro de 2025
Ambiental Podas & Serviços

Empresa especializada em podas e manejo ambiental atua na preservação e recuperação de áreas verdes

23 Out 2025 - 08h50Por Jessica CR
Com foco na preservação e no equilíbrio ecológico, a Ambiental Podas & Serviços vem se consolidando como uma empresa especializada em podas de árvores, manejo arbóreo, supressão e compensação ambiental, atendendo rigorosamente às normas legais e técnicas exigidas pelos órgãos competentes.

A empresa também realiza reflorestamento de áreas degradadas, contribuindo para a recuperação de ecossistemas e a ampliação das áreas verdes urbanas e rurais. Além disso, oferece vistorias e laudos técnicos ambientais, fundamentais para a emissão de autorizações e licenciamentos junto à Cetesb, prefeituras e Ibama.

Com uma equipe capacitada e comprometida com práticas sustentáveis, a Ambiental Podas & Serviços garante que cada intervenção seja feita de forma responsável e segura, buscando sempre o equilíbrio entre o desenvolvimento urbano e a preservação ambiental.

Para mais informações sobre os serviços, a empresa disponibiliza atendimento personalizado e orientações técnicas sobre as melhores soluções para cada tipo de demanda ambiental.

Contatos:
(16) 99789-9106
(16) 98845-0845
Instagram: @ambiental_podas

Ambiental Podas — sua árvore em boas mãos!

Últimas Notícias