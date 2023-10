Grassotelli moda plus size anuncia encerramentodas atividades com liquidação de até 50% de desconto

Após 28 anos oferecendo o melhor da moda plus size para São Carlos e região, a GRASSOTTELLI PLUS anuncia que estará encerrando as atividades.

Todo o estoque de Moda Feminina (do tamanho 40 ao 60) e Masculina (do tamanho 44 ao 64) será liquidado com descontos de 50% no pix ou dinheiro e 30% para pagamento com cartão.

E as ofertas não param por aí. Terão produtos selecionados com descontos de até 70% para pagamento à vista, com preço único de R$20,00, R$30,00, R$40,00 ou R$50,00.

Confira alguns produtos na galeria de fotos, ao final desta matéria.

A Equipe da Grassottelli Plus agradece imensamente todas as pessoas que a acompanharam ao longo destes anos!

INFORMAÇÕES:

(16) 3307-1496 (whastApp)

Endereço: Rua Major José Inácio, 1800 (esquina com 9 de Julho) – Centro

Horário de Atendimento: Seg. a Sexta: das 9h às 11:30 | 13h às 18h Sábados: das 9h às 13h

