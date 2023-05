Empresa de São Carlos oferece energia sustentável ao alcance de todos

Sollart oferece energia sustentável ao alcance de todos - Crédito: divulgação

A Sollart é uma empresa criada, com objetivo de contribuir com o crescimento sustentável e econômico de São Carlos e região. Focada em energia sustentável e tecnológica, visa oferecer opções de geração de energia limpa, ocasionando Economia, através da redução de até 90% da conta de luz; Conforto para toda a família com a melhor utilização dos equipamentos elétricos existentes, e Sustentabilidade por se tratar de energia limpa e amplamente renovável, sem danos ao meio ambiente.

A empresa, atualmente, está localizada na rua Padre Teixeira, 2146, no centro de São Carlos, e conta com um time altamente especializado e um atendimento focado em transparência e qualidade.

Com projetos instalados no Estado de São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, a Sollart conta com mais de 500 projetos instalados, com cerca de 4.000 painéis gerando mais de 2.000 kw/h mês de energia, e uma potência de 2000 kwp, levando energia de qualidade há centenas de famílias nos estados mencionados.

O compromisso da Sollart é oferecer um atendimento diferenciado e de qualidade do começo ao fim, e tem em mente que o atendimento não termina com a conclusão da venda. Ai, é que ele começa de fato. Com pós vendas de excelência, oferecemos o que há de melhor ao cliente.

Para fazer um orçamento sem custo e sem compromisso, e ainda, conhecer os benefícios que a energia solar pode te trazer, basta entrar em contato pelos telefones, (16) 3501-4669 ou pelo WhatsApp (16) 99233-6944.

Para conhecer mais sobre a Sollart, você pode acessar o site e seguir as redes sociais:

Site: www.sollart.com.br

Instagram: @sollart.pacini

Facebook: Sollart

