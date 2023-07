Empresa de São Carlos oferece consultoria personalizada para segurança patrimonial - Crédito: divulgação

São Carlos registrou entre 2021 e 2022 um aumento de 43,96% no número de furtos, passando de 2.691 para 3.874 casos. Neste cenário, a Petrus Segurança chega para oferecer o que há de mais moderno quando o assunto é segurança.

A empresa atua no segmento de segurança patrimonial desde 2017, com foco no controle de acesso e ronda motorizada atendendo os condomínios Moradas 1, Residencial Itamarati e o Broa Eco Village, além da Fesc e Fundação Pró-Memória, em São Carlos. Com a missão de proteger o seu patrimônio e garantir a segurança, a Petrus passou a atuar também com segurança eletrônica, seguindo uma estratégia personalizada para cada cliente.

Comercializando equipamentos da Intelbras, empresa líder no ramo de equipamentos de alta tecnologia, a Petrus Segurança une consultoria e tecnologia para oferecer as melhores e mais customizadas soluções de segurança privada aos seus clientes.

Localizada na rua Conde do Pinhal, 1762, a empresa conta com profissionais capacitados para indicar e instalar, de maneira correta, o melhor equipamento para proteger sua casa ou empresa.

Com projetos instalados nas lojas da Casale Pet e Casale Pneus em São Carlos, Matão, Leme, Jaú, Jaboticabal, Araras e Araraquara, a Petrus Segurança trabalha na prevenção de riscos e ameaças à segurança, realizando o monitoramento desses estabelecimentos.

Entre em contato pelo WhatsApp (16) 99737-8413, agende uma visita dos nossos técnicos, e se surpreenda com as todas possibilidades que temos para você não fazer parte das estatísticas.

Quer conhecer mais sobre a Petrus Segurança? Acesse.

www.petrussegurança.com.br

Instagram @petrus.seg

Facebook @petrus.seg

E-mail comercial@petrusseg.com.br

Leia Também