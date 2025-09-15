Embaré em Festa realiza Festival do Torresmo nos dias 20 e 21 de setembro

A cidade se prepara para um fim de semana de muita música, diversão e gastronomia com a realização do Festival do Torresmo – Embaré em Festa, que acontece nos dias 20 e 21 de setembro, a partir das 14h.

O evento contará com praça de alimentação no local e shows musicais a partir das 19h.

No sábado (20), o público poderá curtir o pagode envolvente do grupo Pagode do Baiano, prometendo animar a noite com muito samba e descontração. Já no domingo (21), quem sobe ao palco é a tradicional banda Doce Veneno, levando um repertório de sucessos para encerrar a programação em grande estilo.

Além das apresentações musicais, o grande destaque da festa será o torresmo em diversas versões, prato típico que atrai apreciadores de todas as idades.

O evento é uma realização da Eventos Carrara e promete movimentar a cidade com boa música, comida de qualidade e um ambiente familiar para toda a comunidade.