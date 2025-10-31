Eles voltaram: A Cúpula retorna em nova era com show de NOG no dia 08 de novembro

Existe uma história que só quem viveu sabe contar.

A Cúpula não foi apenas um bar, foi um símbolo, uma era marcada pela irreverência, pela liberdade e pela vontade de viver a cidade intensamente. Três amigos: Rafhael, Gustavo e Matheus, decidiram que São Carlos merecia mais vida, mais sorrisos, mais rua e menos medo de ser feliz. E assim nasceu um espaço que se tornou ponto de encontro de uma geração.

Entre erros, acertos e muito barulho (perdão, vizinhança), a Cúpula fez história.

Mas o tempo passou, e os meninos cresceram. O instinto virou visão, a vontade virou propósito, e o fogo que incendiava as noites de São Carlos nunca se apagou.

Agora, a chama reacende, em uma nova forma.

Não mais como bar, nem como nostalgia. A Cúpula retorna como movimento, evento, atitude e energia viva pulsando na cidade. Um convite para unir tribos, quebrar rotinas e fazer São Carlos vibrar novamente.

E o primeiro capítulo dessa nova era começa em grande estilo:

No dia 8 de novembro, o Salão dos Engenheiros será palco da “Revolta Cúpula”, com NOG (Costa Gold) comandando a noite.

A festa ainda traz Kokay, Felipe Klein & Flip Trio com Tributo Charlie Brown Junior, além dos DJs Doleme, OG Bax e Big.

“Não voltamos para repetir o passado, voltamos para reescrever o futuro”, anunciam os organizadores.E nessa retomada, o trio fundador agora caminha ao lado de Caio Manieri e Jonathan Delfino, somando estrutura, propósito e coragem à visão original.

O que vem aí não é só festa. É ritual. É retomada. É paranoia organizada.

Se você entendeu, você entendeu.

Se você sentiu, você já está lá.

Data: 08 de novembro

Horário: a partir das 19h

Local: Salão dos Engenheiros – São Carlos/SP

A Cúpula não morreu. Ela apenas evoluiu.