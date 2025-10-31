(16) 99963-6036
sexta, 31 de outubro de 2025
O retorno

Eles voltaram: A Cúpula retorna em nova era com show de NOG no dia 08 de novembro

31 Out 2025 - 11h56Por A Cúpula
Existe uma história que só quem viveu sabe contar.
 
A Cúpula não foi apenas um bar, foi um símbolo, uma era marcada pela irreverência, pela liberdade e pela vontade de viver a cidade intensamente. Três amigos: Rafhael, Gustavo e Matheus, decidiram que São Carlos merecia mais vida, mais sorrisos, mais rua e menos medo de ser feliz. E assim nasceu um espaço que se tornou ponto de encontro de uma geração.
 
Entre erros, acertos e muito barulho (perdão, vizinhança), a Cúpula fez história.
 
Mas o tempo passou, e os meninos cresceram. O instinto virou visão, a vontade virou propósito, e o fogo que incendiava as noites de São Carlos nunca se apagou.
 
Agora, a chama reacende, em uma nova forma.
 
Não mais como bar, nem como nostalgia. A Cúpula retorna como movimento, evento, atitude e energia viva pulsando na cidade. Um convite para unir tribos, quebrar rotinas e fazer São Carlos vibrar novamente.
 
E o primeiro capítulo dessa nova era começa em grande estilo:
 
No dia 8 de novembro, o Salão dos Engenheiros será palco da “Revolta Cúpula”, com NOG (Costa Gold) comandando a noite.
 
A festa ainda traz Kokay, Felipe Klein & Flip Trio com Tributo Charlie Brown Junior, além dos DJs Doleme, OG Bax e Big.
 
“Não voltamos para repetir o passado, voltamos para reescrever o futuro”, anunciam os organizadores.E nessa retomada, o trio fundador agora caminha ao lado de Caio Manieri e Jonathan Delfino, somando estrutura, propósito e coragem à visão original.
 
O que vem aí não é só festa. É ritual. É retomada. É paranoia organizada.
Se você entendeu, você entendeu.
Se você sentiu, você já está lá.
 

Data: 08 de novembro
Horário: a partir das 19h
Local: Salão dos Engenheiros – São Carlos/SP

A Cúpula não morreu. Ela apenas evoluiu.

 
 

