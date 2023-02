Construtora cria programa que aproxima universitários do mercado de trabalho

Estudantes de Engenharia da UFSCar visitam obra da ADN Construtora e tiram dúvidas sobre o processo, segurança e materiais utilizados no empreendimento. -

Nos últimos anos, ocorreu um importante crescimento de empresas que iniciaram programas de conexão com universidades públicas, com a finalidade de estabelecer parcerias e promover a inovação, a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico. Somente em janeiro deste ano, foram quase 10 mil vagas de estágio criadas, segundo dados do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola).

Além de se aproximar das universidades, empresas de diversos setores, como tecnologia, saúde, energia e construção têm criado programas para se aproximar dos estudantes, professores e pesquisadores. Esses programas podem incluir oferta de estágios, programas de trainee, projetos de pesquisa em conjunto, workshops, entre outras atividades.

No interior de São Paulo a história dos, hoje, empreendedores e empresários Silvio Andrino e Pedro Donadon começou ainda nos tempos de universidade. Eles se conheceram enquanto eram estudantes na USP de São Carlos e decidiram empreender e fundar a ADN Construtora no ano de 2011, que agora se tornou o Grupo ADN, uma holding composta por quatro empresas. “Éramos dois jovens empreendedores com uma mentalidade voltada para a inovação. Idealizamos a empresa com a missão de transformar e modernizar o mercado imobiliário de nossa cidade, inicialmente, além de contribuir para com a nossa sociedade e poder aplicar o que aprendemos na universidade”, explica Silvio Andrino.

Silvio Andrino e Pedro Donadon, diretores e fundadores da ADN na Escola de Engenharia de São Carlos (EESC) da Universidade de São Paulo (USP), onde tudo começou

A experiência dos empresários contribuiu para que nascesse o ADN Conecta, um programa lançado em 2022 por meio do setor de Inovação da ADN Construtora. “Essa parceria permite a conexão entre os profissionais de hoje e os profissionais do futuro. Além disso, facilita a troca de ideias inovadoras entre os ecossistemas, facilita o acesso de talentos à nossa empresa e nos permite contribuir para a formação de profissionais do futuro”, destaca Kamila Kotsubo, head do setor de Inovação e Sustentabilidade da ADN Construtora.

Estudantes da UFSCar participaram de encontro sobre o ADN Conecta.

Recentemente, o programa ADN Conecta foi apresentado aos estudantes da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Participaram do encontro os representantes do programa e também do RH e EVTL (Estudo de Viabilidade Técnica e Legal), da ADN Construtora. “A ideia, além de estreitar os laços entre os profissionais de hoje e os profissionais do futuro, é apresentar as possibilidades de trabalho na nossa área. Para isso, desenvolvemos atividades como coorientação de TCC, estágios, desenvolvimento de cartilhas, palestras, colaboração em aulas e visitas às nossas obras”, completou Kamila

Programa ADN Conecta estimula a troca de ideias e captação de talentos por meio de estágio.

PRINCIPAIS VANTAGENS DO ADN CONECTA:

Acesso a talentos:O programa estimula o acesso de um grande pool de talentos, uma vez que as universidades são fontes de estudantes altamente qualificados e recém-formados, que podem trazer novas ideias e habilidades para a empresa.

Desenvolvimento de habilidades: A ADN pode colaborar com a formação dos universitários, possibilitando a vivência real de mercado, além de mostrar possibilidades de atuação em diversas áreas profissionais que podem atuar na construtora. Isso ajuda a preparar os estudantes para o mercado de trabalho.

Inovação: Os estudantes e pesquisadores universitários são fontes de novas ideias e tecnologias, e trabalhar em parceria com eles ajudará a ADN a desenvolver novos produtos, processos e soluções de negócios a partir de uma vivência real de mercado da ADN.

Networking: Além do fomento à inovação e de estimular a troca de ideias entre empresauniversidade, o programa ajuda a estabelecer conexões com outros parceiros, incluindo outras empresas, investidores e pesquisadores.

Responsabilidade social: A parceria com as universidades poderá ser uma forma da ADN contribuir para a comunidade acadêmica e apoiar o desenvolvimento educacional, assim como contribuir para a sociedade como um todo.

