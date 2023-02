Conheça o trabalho do psicólogo João Pedro do Carmo

João Pedro do Carmo de 27 anos, nascido no dia 4 de Julho de 1996, natural de São Carlos, foi diagnosticado com autismo e altas habilidades aos 8 anos de idade e diferente do esperado pelo senso comum, esses fatores não lhe impediram de progredir, entre suas formações temos Psicologia, Psicanálise, Neuropsicologia, Psicopedagogia e outras.

Filho da Jailza Pereira do Nascimento e do Antenor do Carmo é o caçula dos irmãos Dionatan e Maicon. O mesmo, nasceu neurodivergente, diagnosticado com autismo e altas habilidades, sua formação em psicologia lhe permitiu tratar outras pessoas não-neurotípicas/neurodivergentes, hoje sendo um especialistas em TDHA no adulto e seu tratamento.

Sua graduação em Psicologia, com ênfase nas relações humanas, lhe permite trabalhar a psicologia numa abordagem de tratamento, que faça as pessoas acreditarem que ainda existe vida dentro delas, e que cuidar da mente será sempre a melhor opção.

Dentre suas pós graduações, que lhe atestam competência para cuidados da saúde mental, ele possui: Pós-graduação em Intervenção ABA para Transtorno do Espectro Autista (TEA), Pós-graduação em Neuropsicologia Pós-graduação em Terapia Cognitivo-Comportamental, Pós-graduação em Psicologia e Saúde Mental, entre outras.

O apreço pela saúde mental, começa na melhor escolha do profissional para seu cuidado. Por isso, se você preza por sua saúde mental, seu bem estar psicológico, sua relação familiar, profissional e consigo mesmo, faça a escolha certa.

Atendimento social , atendimento online, presencial e através de planos de saúde.

SERVIÇO

Prof.João Pedro do Carmo

CRP 06/175783

Pós Graduado em Neuropsicologia/ Psicopedagogo/ TDHA

Atendimento online

Telefones: (16) 997115544 e (16) 992584949.

Endereço: R Wikilab Coworking, 1762 - Centro, São Carlos

Youtube: http://https://youtube.com/@prof.joaopedrodocarmo1829

Facebook: http://https://www.facebook.com/joaopedro.docarmo.3?mibextid=ZbWKwL

