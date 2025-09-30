Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve

Supermercado Jaú Serve - Crédito: divulgação Leia Também29/0907h26 - 28 Set 2025Somente nesta segunda no Magalu: Smart TV 65” LG em 21x sem juros por apenas R$ 159,00 mensaisOfertas17h07 - 26 Set 2025Liquida Magalu: até às 17h neste sábado com ofertas em 21x sem jurosPé quente!14h09 - 26 Set 2025Lotérica Mega Sorte de São Carlos volta a premiar apostadoresOportunidade07h30 - 25 Set 2025Feirão de Carros movimenta São Carlos com ofertas especiais de 25 a 28 de setembroVariedade em moda praia16h39 - 24 Set 2025Com o calor chegando, A Praieira Biquínis traz novidades para o verãoÚltimas Notícias