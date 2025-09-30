(16) 99963-6036
terça, 30 de setembro de 2025
Publieditorial

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve

30 Set 2025 - 08h07Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Supermercado Jaú Serve - Crédito: divulgaçãoSupermercado Jaú Serve - Crédito: divulgação

Leia Também

Somente nesta segunda no Magalu: Smart TV 65” LG em 21x sem juros por apenas R$ 159,00 mensais
29/0907h26 - 28 Set 2025

Somente nesta segunda no Magalu: Smart TV 65” LG em 21x sem juros por apenas R$ 159,00 mensais

Liquida Magalu: até às 17h neste sábado com ofertas em 21x sem juros
Ofertas17h07 - 26 Set 2025

Liquida Magalu: até às 17h neste sábado com ofertas em 21x sem juros

Lotérica Mega Sorte de São Carlos volta a premiar apostadores
Pé quente!14h09 - 26 Set 2025

Lotérica Mega Sorte de São Carlos volta a premiar apostadores

Feirão de Carros movimenta São Carlos com ofertas especiais de 25 a 28 de setembro
Oportunidade07h30 - 25 Set 2025

Feirão de Carros movimenta São Carlos com ofertas especiais de 25 a 28 de setembro

Com o calor chegando, A Praieira Biquínis traz novidades para o verão
Variedade em moda praia16h39 - 24 Set 2025

Com o calor chegando, A Praieira Biquínis traz novidades para o verão

Últimas Notícias