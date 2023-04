Condomínio Clube no Parque Faber garante exclusividade e lazer

Crédito: divulgação

Lançado recentemente em frente ao shopping Iguatemi São Carlos o Ilha de Malta Residence é um empreendimento único que traz diversos itens de lazer para você e sua família, incluindo seu “pet”.

São 2 tipos de apartamentos que possuem: 3 dormitórios com 90m² de área privativa ou 107m² com 3 suítes. Todos com uma varanda gourmet integrada à sala, ampliando e compondo os ambientes.

Ambos os apartamentos ainda contam com 2 vagas de garagem + depósito privativo que entregam muito espaço, conforto e sofisticação para quem busca morar no bairro mais valorizado de São Carlos. Além disso todas as vagas são preparadas para instalação de central de abastecimento de carro elétrico.

A designação de Condomínio Clube deve-se a entrega que a construtora Ergil faz em todos os seus empreendimentos e diferencia seus produtos agregando requinte e muito bom gostos em todos os espaços entregues que são mobiliados, decorados e equipados, evitando espaços sem uso.

O grande sucesso de todos os empreendimentos que até hoje foram comercializados em sua grande maioria pela imobiliária Cardinali é a satisfação dos clientes e a “re-compra” de produtos lançados pela construtora. Outro destaque também deve-se a grande procura por locação e a baixa vacância das unidades que são adquiridas como forma de investimento.

Salão de festas Gourmet: sua reunião de amigos, festas ou sua data comemorativa ganhará um novo nível de bom gosto. Espaço totalmente planejado com itens de uma verdadeira cozinha “Master Chefe” e uma decoração digna de um bistrô de alta gastronomia

Bike center: para guardar a sua bike e realizar pequenos consertos

Pista de caminhada com circuito dentro do prédio garantindo um passeio seguro e prático.

Espaço Fitness: aparelhos de academia de última geração para realizar seu treino e você ter sua própria academia.

Espaço Kids: próximo ao salão de festas, equipado e com uma decoração lúdica para despertar o conhecimento de seu filho e proporcionar momentos divertidos;

PET CARE: espaço para você cuidar de seu pet com todos os itens que apenas um petshop pode oferecer: espaço para banho, secagem e escovação de seu animal;

ESPAÇO PET: espaço comum para seu pet poder brincar em área externa com brinquedos selecionados e utilizados por treinadores e especialistas em PET.

Piscinas Adulto e Infantil: o lugar perfeito para desfrutar de dias de sol com piscinas Adulto e Infantil com espaço molhado onde você pode colocar sua espreguiçadeira dentro da água e se refrescar em momentos únicos.

Piscina Infantil: ao lado da piscina adulto para que toda a família fique em um mesmo ambiente e possa colecionar momentos.

Playground: todo pensado para o conforto de seu filho poder brincar mesmo em dias quentes. O espaço utiliza materiais modernos desde o piso que é emborrachado para absorção de impactos, diminui o calor e reduz a possibilidade de acidentes que podem ser causados por playgrounds feitos com outros materiais.

SPA e SAUNA: espaço todo ambientado para seu momento de relaxamento com um SPA para 4 até pessoas com diversos dispersores de jatos de hidromassagem. O espaço oferece uma sauna a vapor e para completar, conta ainda com um chuveiro e vestiários.

ESPAÇO ZEN: os jovens adoram esse espaço onde podem reunir a sua turma em volta à uma lareira e poder conversar em um ambiente que integra e proporciona muita alegria.

