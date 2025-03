Complex Barber expande e inaugura segunda unidade em São Carlos com promoção especial

A Complex Barber, uma das barbearias mais renomadas de São Carlos, acaba de dar um grande passo em sua trajetória. Com um atendimento de excelência e um compromisso constante com a qualidade e inovação, a barbearia anuncia a inauguração de sua segunda unidade, localizada na Avenida Romualdo Villani, 341 – Jardim Ipanema.

O evento acontecerá no dia 15 de março, a partir das 13h, e contará com uma promoção exclusiva para celebrar esse momento especial: cortes por apenas R$ 19,90 por tempo limitado!

Uma Nova Unidade para Melhor Atender Você

Desde sua fundação, a Complex Barber tem se destacado pela excelência nos serviços de cortes de cabelo e barba, proporcionando uma experiência única a seus clientes. Com a expansão para uma nova unidade, a barbearia reforça seu compromisso em oferecer ainda mais conforto, estrutura e praticidade para quem busca um atendimento diferenciado.

Com um ambiente moderno e acolhedor, a nova unidade no Jardim Ipanema seguirá os mesmos padrões de qualidade da primeira, localizada na Rua 15 de Novembro, 2117 – Centro. Agora, os clientes terão duas opções de localização, facilitando ainda mais o acesso aos serviços da Complex Barber.

A expansão da Complex representa não apenas o crescimento da barbearia, mas também a valorização da fidelidade de seus clientes. Com um time de barbeiros altamente capacitados, a missão sempre foi entregar não apenas cortes, mas confiança, estilo e uma experiência diferenciada.

Agora, com duas unidades em São Carlos, a barbearia reforça seu compromisso em continuar inovando e oferecendo o melhor atendimento para quem busca um visual impecável.

Promoção Imperdível para a Inauguração!

Para marcar essa nova fase, a Complex Barber preparou uma promoção especial: cortes por apenas R$ 19,90! Essa é a chance perfeita para quem quer conhecer a nova unidade, aproveitar um ambiente moderno e sair com o visual impecável!

E tem mais! Além do desconto exclusivo, a inauguração contará com chopp gelado e espetinho, garantindo um momento de descontração e celebração com a galera!

Endereços:

Unidade 1 : Rua 15 de Novembro, 2117 – Centro

: Rua 15 de Novembro, 2117 – Centro Unidade 2: Avenida Romualdo Villani, 341 – Jardim Ipanema

Data da Inauguração: 15/03, a partir das 13h

Vem celebrar essa nova fase com a gente!

Complex Barber: Agora em dois endereços, mas com a mesma essência de qualidade e estilo!