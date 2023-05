Com recorde de público, Sicoob Crediguaçu realiza Assembleia Digital e anuncia resultado de R$ 30,7 milhões

Parte dos cooperados acompanhou a transmissão junto às equipes dos Postos de Atendimento nas cidades de atuação da Cooperativa -

A Cooperativa Sicoob Crediguaçu anunciou resultado de R$ 30,7 milhões referente ao fechamento do exercício de 2022 em Assembleia Geral Ordinária com os cooperados na noite de terça-feira, 25 de abril. Realizada de maneira virtual, a reunião alcançou recorde de público com mais de 1,9 mil associados participantes que votaram e registraram suas presenças por meio do aplicativo Sicoob Moob.

Do montante divulgado, R$ 16,5 milhões foram distribuídos aos cooperados, sendo R$ 7,8 milhões como pagamento de juros ao capital e mais R$ 8,7 milhões provenientes das sobras do exercício que a assembleia destinou integralmente à conta capital dos associados.

Ao considerar os valores que o cooperado economizou em taxas e tarifas ou que recebeu de rendimentos ao optar em trabalhar com o Sicoob Crediguaçu, o montante chega a R$ 123,8 milhões. Essa soma refere-se ao Resultado Econômico Social e é apurado pelo sistema de cooperativas de crédito considerando a média das taxas praticadas pelo mercado.

Além da destinação das sobras, itens sobre a prestação de contas do exercício e a fixação do valor global para pagamento dos membros da administração também foram aprovados pelos cooperados votantes.

Dentre os números apresentados, destacam-se a quantidade de Postos de Atendimento que, em dezembro de 2022, era de 34 pontos físicos e uma agência digital e o quadro social que chegou a 36,6 mil associados no período. Dentre as 346 cooperativas do Sicoob, a Crediguaçu ocupa a 39ª posição em Captação; o 54º lugar em Patrimônio Líquido e já é a 49ª maior em Ativos que, no ano passado, chegou a somar R$ 1,196 bilhão.

A Assembleia foi conduzida pelo Presidente do Conselho de Administração, Antonio Carlos de Mello, e contou com a participação dos diretores Mauro Benedito de Lima (Presidente da Diretoria Executiva), Milton Luiz do Amaral (Negócios) e Carlos Alberto Bianchi (Administrativo-Financeiro e de Riscos). O Diretor-Presidente Executivo da Central Sicoob-SP, Rodrigo Matheus Silva de Moraes, também participou presencialmente do encontro.

A íntegra da assembleia virtual está disponível no canal do Sicoob Crediguaçu no YouTube através do link https://www.youtube.com/watch?v=B97LU9OznVY

