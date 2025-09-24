(16) 99963-6036
quarta, 24 de setembro de 2025
Variedade em moda praia

Com o calor chegando, A Praieira Biquínis traz novidades para o verão

Variedade e estilo para a temporada de calor

24 Set 2025 - Por Jessica Carvalho R.
Com o calor chegando, A Praieira Biquínis traz novidades para o verão -

Com as temperaturas em alta e os feriados se aproximando, já é hora de pensar nos looks de praia e piscina. Para quem busca variedade, conforto e estilo, a Praieira Biquínis é o destino certo em São Carlos.

A loja oferece uma ampla linha de modelos que atendem a diferentes gostos e estilos, perfeitos para aproveitar os dias de sol com muito charme. Além dos biquínis prontos, o cliente também tem a possibilidade de montar o seu próprio conjunto, garantindo exclusividade e personalização.

Outro destaque é o setor de artigos para natação e hidroginástica, ampliando as opções para quem busca funcionalidade e praticidade no dia a dia.

Localizada na Rui Barbosa n° 870 no Centro, a Praieira Biquínis aposta no atendimento personalizado, ajudando cada cliente a encontrar a peça ideal.

WhatsApp: (16) 99605-0366
 Telefone: (16) 3371-1084
 Instagram: @biquinis_a_praieira

 

