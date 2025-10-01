Colégio Objetivo São Carlos é 1º lugar no ENEM 2024, segundo dados do INEP

O Colégio Objetivo São Carlos alcançou a primeira colocação na média geral do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2024 entre todas as escolas da cidade, segundo dados oficiais do INEP analisados pela plataforma Evolucional e divulgados pela imprensa nacional.

O resultado reafirma o compromisso da instituição em oferecer uma preparação completa, que vai além das provas objetivas. A redação, responsável por até 20% da nota final, foi apontada como fator decisivo para o desempenho dos estudantes.

Importância da redação

Diferente de outras avaliações, o ENEM não mede apenas o conhecimento técnico, mas também a capacidade de argumentar, organizar ideias e dominar a escrita. Para cursos concorridos como Medicina, Direito e Engenharia, essa parte do exame pode ser determinante.

Segundo a direção do colégio, o bom resultado se deve ao projeto pedagógico que valoriza leitura, escrita e raciocínio crítico, garantindo equilíbrio entre todas as competências exigidas pelo exame.

Resultado reconhecido

Enquanto alguns rankings destacam números isolados ou filtrados, o Objetivo São Carlos celebra a conquista da liderança considerando a nota integral, que reflete de fato a performance global dos alunos.

Compromisso com as famílias

A instituição destaca que cada ponto no ENEM pode representar a conquista de uma vaga no ensino superior. “Sem redação não há como chegar ao topo”, enfatiza a escola em nota.

O ranking oficial pode ser conferido no site da Evolucional e no portal G1.

O Colégio Objetivo São Carlos segue com matrículas abertas para 2026, reforçando o compromisso de preparar seus alunos para o ENEM e para a vida.