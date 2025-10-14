(16) 99963-6036
terça, 14 de outubro de 2025
Oportunidade

Colégio Objetivo apresenta: ENEMflix - O evento que vai transformar sua preparação para o ENEM

14 Out 2025 - 00h00Por Colégio Objetivo
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Colégio Objetivo apresenta: ENEMflix - O evento que vai transformar sua preparação para o ENEM -

Prepare-se para o ENEM de uma forma única e inovadora! O Colégio Objetivo São Carlos tem o prazer de apresentar o ENEMflix, um evento presencial que acontecerá no icônico  Cine São Carlos, no dia 25 de outubro de 2025 às 14h. Inspirado no universo das plataformas de streaming, o ENEMflix combina o melhor do entretenimento e a preparação estratégica para o ENEM, proporcionando uma experiência imersiva e eficaz.

Durante o evento, você participará de cinco blocos temáticos focados nos conteúdos essenciais para o ENEM: Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Matemática e Redação. Cada bloco contará com aulas dinâmicas e interativas, com nossos professores transformados em personagens de séries e filmes famosos, tornando o aprendizado mais divertido e memorável.

Ao participar do ENEMflix, você terá a oportunidade de revisar conteúdos de forma envolvente, com dicas valiosas para a prova e um ambiente descontraído, que facilitará a fixação dos conteúdos. O evento é exclusivo para inscritos, garantindo que você tenha uma preparação completa e personalizada.

Não deixe para depois! Inscreva-se agora e garanta sua vaga nessa maratona de estudos que vai impulsionar sua preparação para o ENEM e ainda te proporcionar uma experiência única. As vagas são limitadas!

Inscrições e mais informações:

www.objetivosaocarlos.com.br

Garanta sua vaga e compartilhe essa dica com seus amigos que também vão prestar o ENEM. Juntos, vamos aumentar suas chances de aprovação com estilo!

Leia Também

4ª edição do Orquídeas & Arte chega à Estação Ferroviária de São Carlos
18 e 19/1010h20 - 13 Out 2025

4ª edição do Orquídeas & Arte chega à Estação Ferroviária de São Carlos

Encanto Doces expande e inaugura nova unidade em São Carlos
Novidade10h02 - 13 Out 2025

Encanto Doces expande e inaugura nova unidade em São Carlos

2º Festival do Pastel acontece neste sábado e domingo no Kartódromo
"Eu Amo Chocolate-Especial Morango"09h58 - 10 Out 2025

2º Festival do Pastel acontece neste sábado e domingo no Kartódromo

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve neste final de semana
Publieditorial08h01 - 10 Out 2025

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve neste final de semana

São Carlos vai estremecer com show da banda cover do Metallica no dia 17 de outubro
The Four Horsemen16h15 - 08 Out 2025

São Carlos vai estremecer com show da banda cover do Metallica no dia 17 de outubro

Últimas Notícias