Classe média é diretamente impactada com as mudanças do Minha Casa Minha Vida

Crédito: divulgação

Através da decisão do Conselho Curador do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) o teto do Minha Casa Minha Vida acaba de ser ampliado.

A partir de agora, o valor máximo dos imóveis que podem ser financiados através do programa passa de 264 mil para 350 mil reais. Além disso, o comprador pode contar com mais subsídios e menos taxas de juros.

Com essas mudanças, muitos imóveis que anteriormente não se enquadravam no programa, por oferecerem qualidade superior, projetos diferenciados e localizações centrais, passam a integrar a gama de opções dos consumidores, em especial os da classe média.

Em São Carlos, a Construções Complano e a PLAN.INC, ambas do Grupo Plano, vislumbram um cenário extremamente otimista, visto que a maioria dos seus produtos possuem um valor agregado superior àqueles que até então eram encontrados no Minha Casa Minha Vida, e por isso, muitas vezes não eram contemplados pelo programa.

Alexandre Castilho, presidente do Grupo Plano

“Hoje, a classe média deseja morar bem em todos os sentidos, isso inclui por exemplo, viver em uma região central - onde você pode encontrar tudo o que precisa ao seu redor, com muito mais conforto e segurança. Além disso, ter um imóvel com localização privilegiada é sinônimo de um ótimo investimento, com garantia de alta valorização.

Tanto a Complano quanto a PLAN.INC estão voltadas para esse público. Nosso trabalho é viabilizar projetos que atendam com excelência as necessidades e desejos desses clientes, por isso, essa mudança no Minha Casa Minha Vida é muito significativa para nós, pois representa a ampliação dos nossos negócios e a possibilidade de que ainda mais pessoas possam usufruir da qualidade dos nossos produtos”, celebra Alexandre Castilho, presidente do Grupo Plano.

Previsão de novos empregos

Hoje, o Grupo Plano conta com cerca de 250 colaboradores, e com o aumento previsto na demanda devido às mudanças no Minha Casa Minha Vida, o número de vagas disponíveis deve crescer.

As construtoras que compõe o grupo têm na essência a excelência em qualidade, por isso, prezam por uma equipe fixa composta por profissionais que recebem treinamentos periódicos e que compartilham do mesmo propósito: construir com qualidade e respeito ao consumidor.

Empreendimentos nas melhores localizações da cidade

Os empreendimentos do Grupo Plano são referência em valorização e revenda. Isso se deve ao fato de que além de qualidade impecável e diferenciais exclusivos, eles estão em localizações privilegiadas da cidade – regiões centrais e de alta valorização.

Atualmente, o grupo tem três empreendimentos com unidades à venda em São Carlos, um em Araraquara e um breve lançamento em Ribeirão Preto.

Em São Carlos, o Major Residence, que está com as últimas unidades disponíveis, será construído na Rua Major José Inácio – a 1 quadra da Unimed Pediatria.

O Vistas da XV, cujas obras já foram iniciadas, localiza-se na Rua XV de Novembro – a 2 quadras da Cogeb. E o Infinity Tower SP, recentemente lançado, marcará o Jardim Santa Paula estando a apenas 2 quadras do Kartódromo.

Na cidade de Araraquara, o Parque dos Girassóis traz um conceito de condomínio-clube para uma das melhores localizações da cidade – o empreendimento será construído a pouquíssimos minutos do Poupatempo, com acesso rápido ao que a cidade tem de melhor para oferecer.

iPlano Imóveis: a imobiliária oficial do Grupo Plano

Em São Carlos, a iPlano Imóveis tem exclusividade de vendas dos empreendimentos do Grupo Plano. Os interessados em adquirir um imóvel tanto da Construções Complano quanto da PLAN.INC devem se dirigir à sede da imobiliária, localizada na Avenida São Carlos 1931, Centro ou ao Plantão de Vendas da Avenida Comendador Alfredo Maffei, 1369, Jardim São Carlos.

Leia Também