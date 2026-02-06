Cheerleading - Nova modalidade do Centro de Treinamento Team ZD

Crédito: divulgação

São Carlos passa a contar com um novo centro de treinamento dedicado ao cheerleading, modalidade esportiva que reúne elementos da ginástica artística, acrobacias, pirâmides humanas, saltos, dança e muita performance.

Além de contribuir para o desenvolvimento físico e motor, o cheerleading exerce um papel fundamental na formação social e emocional dos praticantes, estimulando compromisso, cooperação, amizade, responsabilidade e senso de pertencimento, já que se trata de um esporte coletivo que exige muita confiança e cooperação mútua para ter bons resultados.

O cheerleading vem ganhando espaço no Brasil ao longo dos últimos anos e abrindo portas para diversos atletas poderem se desenvolver e conquistar bolsas em universidades internacionais através dessa modalidade, e agora a cidade recebe um centro especializado equipado com um solo profissional de mais de duas mil molas, que possibilita treinos mais seguros, eficientes e divertidos.

À frente do Centro de Treinamento Team ZD estão Karine Muller e Wendy Simão, treinadoras formadas em Educação Física pela Unesp de Rio Claro e atletas da modalidade a mais de 10 anos. As duas têm forte presença no cenário nacional de cheerleading, com atuação em equipes universitárias e conquistas em campeonatos nacionais e internacionais, também foram atletas de ginástica artística profissional por mais de 10 anos e participaram da seleção brasileira de cheerleading no ano de 2020.

Com experiência dentro e fora do país, somam mais de 20 anos dedicados ao esporte e agora trabalham para expandir e profissionalizar ainda mais o cheerleading, oferecendo aulas para crianças a partir dos 4 anos e também turmas específicas para adultos que desejam começar e se aprofundar em um novo esporte.

As aulas já estão em funcionamento, e qualquer pessoa interessada pode participar agendando uma aula experimental sem custo.

Para participar, basta realizar a inscrição pelo WhatsApp (19) 99855-7282 e garantir o seu passaporte.



