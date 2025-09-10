CEDIMVET celebra Dia do Médico-Veterinário com grande evento e amplia calendário de homenagens para mais duas cidades

A unidade da CEDIMVET em São Carlos foi palco de um dos maiores encontros da medicina veterinária da região. Em comemoração ao Dia do Médico-Veterinário, a empresa, em parceria com a Drogavet, reuniu mais de 200 profissionais em uma noite marcada por integração, descontração e celebração.

O evento foi considerado um grande sucesso, proporcionando momentos de confraternização, diversão e troca de experiências entre os participantes. Segundo os organizadores, o objetivo principal foi valorizar e reconhecer o trabalho dos médicos-veterinários, que diariamente dedicam seu conhecimento e cuidado à saúde e ao bem-estar animal.

Presente em diversas regiões do país, a CEDIMVET já conta com mais de 40 unidades espalhadas pelo Brasil. Em São Carlos, a expansão continua: a cidade em breve ganhará uma nova clínica no centro, mais ampla e equipada com tecnologia de ponta para oferecer ainda mais recursos aos profissionais e seus pacientes.

Além da edição em São Carlos, a CEDIMVET organizou uma série de comemorações especiais nesta semana. Outro encontro já foi realizado em Araraquara, também com grande participação da classe veterinária, e o próximo será em Ribeirão Preto, reforçando o compromisso da empresa em aproximar e valorizar os profissionais em diferentes cidades da região.

O sucesso da iniciativa reforça o empenho e dedicação dos organizadores, que proporcionaram um momento único de valorização e confraternização para a classe veterinária. A expectativa agora é de que no próximo ano o evento retorne ainda maior e melhor, reunindo ainda mais profissionais em uma celebração à altura da importância do médico-veterinário.