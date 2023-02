Carnaval e saúde bucal: veja como aproveitar a festa sem preocupações

Dentistas do Hapvida Interodonto dão dicas para curtir a folia sem descuidar da saúde bucal (Crédito: Banco de Imagens/Freepik) -

Alegria e diversão é o que muitas pessoas buscam durante o Carnaval, data conhecida pelas festas, bebidas e beijos na boca. Por isso, cuidar da saúde bucal é fundamental para curtir a folia sem preocupações. A dentista do Hapvida Interodonto, Riana Brigel, alerta para algumas doenças virais comuns para esta época do ano: a mononucleose e o herpes.

“A mononucleose é uma doença viral que é transmitida por meio da saliva, principalmente no beijo. Por isso, é conhecida popularmente como Doença do Beijo”, explica. “E assim como as doenças virais, a mononucleose não tem um tratamento específico. As medicações são utilizadas para tratar os sintomas da doença”, reforça.

Segundo ela, os principais sintomas são: dor de garganta, tosse, febre e, em casos mais graves, hipertrofia do baço e inflamação do fígado. “Por isso, a importância de reforçar os cuidados com a saúde bucal neste Carnaval”, diz.

Outra doença viral comum para o período é o herpes labial. “Que se manifesta por meio de feridas, ardência ou coceiras nos lábios”, frisa Riana.

Segundo ela, por ser um período festivo, durante o Carnaval muitas pessoas passam por privação de sono, ingerem bebidas alcoólicas e são expostas em excesso ao sol. “Todos estes fatores acarretam em uma baixa imunidade, o que pode favorecer o acometimento pelo herpes labial.”

Por isso, a dica da dentista é abusar do protetor solar nos lábios e manter uma saúde bucal adequada.

Higiene busca constante

A higienização da boca tem que ser uma preocupação diária. Nunca se deve deixar de lado a rotina de cuidados, inclusive durante períodos festivos como o Carnaval.

“É preciso lembrar que mesmo durante feriados e viagens é preciso permanecer com os cuidados com a saúde bucal. Assim, carregar um kit básico com fio dental, escova de dente e pasta de dente é fundamental”, comenta Matheus Sebe, dentista do Hapvida Interodonto.

Normalmente, os foliões passam o dia fora curtindo os festejos e depois voltam para suas casas, hotéis ou pousadas onde estão hospedados. “Por isso, é importante que, enquanto estiver fora, se mantenha hidratado, bebendo água sempre que possível, além de fazer uma boa higienização bucal antes de dormir, para quando o fluxo salivar estiver em menor quantidade, a escovação possa proteger os dentes e estrutura bucal enquanto dorme, preparando-o para o próximo dia de folia”, conclui.

